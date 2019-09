Coupe d’Afriquedes nationsde handball (juniors filles) : Défaite de l’Algérie face à la RDC

La sélection algérienne juniors filles de handball s’est inclinée face à son homologue de la RD Congo sur le score de 30-25 lundi à la salle 29 juillet à Niamey (Niger), pour le compte de la troisième journée dans le groupe B, du 26e championnat d’Afrique à Niamey (5-14 septembre). C’est la deuxième défaite du Sept algérien dans le tournoi après celle essuyée devant la Tunisie sur le score de 18-28, mi-temps (8-13) samedi dernier. L’équipe algérienne avait remporté jeudi son premier match contre le pays hôte, le Niger 34-15. Dans l’autre match du groupe B, le Bénin a disposé du Niger 40-20. A l’issue de la 3e journée, l’Algérie occupe la 3e place avec 2 points, loin de la Tunisie et la RD Congo qui trônent en tête avec 6 points. Dans le groupe A, l’Angola est en tête avec 4 points devant le Congo démocratique. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues le 12 septembre, alors que la finale aura lieu le 14 septembre.

Concours national de saut d’obstacles : Coupe d’envoi aujourd’hui à Constantine

Le grand concours national de saut d’obstacles aura lieu du 11 au 14 septembre au centre équestre d’Ain Abid à Constantine, a-t-on appris auprès de l’instance fédérale. Seize épreuves sont au menu de cette manifestation hippique de quatre jours, organisée par le club équestre étoile de l’Est de Constantine, et qui devra regrouper plus de 120 couples cavaliers et chevaux, issus de 20 clubs des trois régions du pays dans les catégories cadets, juniors et séniors de 1er et 2ème degrés. La première journée, sera réservée aux cycles jeunes chevaux, âgés de 4 à 6 ans, qui prévoit trois épreuves sur des obstacles de 80cm à 1 mètre, alors que la seconde journée se déroulera les épreuves qualificatives des grands prix séniors une et deux étoiles sur obstacles de 1,15m et 1m25. La troisième journée comprend deux épreuves du grand prix cadets et juniors sur des obstacles de 1,05m et 1,15m. Ce rendez-vous équestre sera clôturé samedi avec le déroulement des finales du grand prix seniors une et deux étoiles sur des obstacles de 1,20m et 1,30m.