Mondial 2019de basket-ball : Le Nigeria qualifié aux JO-2020

L’équipe de basket-ball du Nigeria a assuré sa qualification pour les jeux Olympiques-2020 de Tokyo, en tant que meilleure sélection africaine lors des Mondiaux-2019 organisés en Chine. Le Cinq nigérian, auteur du meilleur classement africain, a terminé la 17e place du classement général du mondial de Chine et se voit donc qualifié d’office pour les JO-2020. De son côté, la sélection tunisienne a terminé 20e au mondial de Chine, s’assurant ainsi une participation à l’un des quatre tournois qualificatifs pour les olympiades de Tokyo 2020. Les trois autres représentants africains dans ce Mondial, l’Angola 27, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ont terminé respectivement à la 27e, 29e et 30e places.

Tennis : Djokovic pourrait se faire opérer

Novak Djokovic n’a pas pu défendre son titre à l’US Open. Le Serbe a dû déclarer forfait lors de son 8e de finale face à Stan Wawrinka à cause de douleurs à l’épaule gauche. La blessure pourrait être plus grave que prévu et pourrait mettre en danger la place de numéro un mondial du Serbe. Selon Christopher Clarey, journaliste du New York Times, Djokovic pourrait passer sur la table d’opération et pourrait se faire opérer de l’épaule gauche. En cas d’opération, l’absence du joueur de 32 ans pourrait se prolonger et il n’est pas sûr que l’on revoit Djokovic sur un court de tennis en 2019. Le Serbe qui doit défendre 2600 points jusqu’à la fin de la saison pourrait rater de grands tournois comme les Masters 1000 de Shanghaï et Paris ou encore le Masters en toute fin de saison. En cas de forfait, Djokovic pourrait alors perdre l’ensemble de ces points récoltés en 2018 et ainsi perdre par la même occasion sa place de numéro un mondial.



Boxe : Ruiz Jr prévient Joshua

Le Clash of the Dunes arrive à grands pas ! Les fans d’Anthony Joshua ont hâte de le voir prendre sa revanche sur Andy Ruiz Jr, après la défaite du mois de juin dernier. Le rendez-vous est pris pour le 7 décembre prochain à Diriyah, en Arabie saoudite. Lors d’un entretien accordé au Guardian, Andy Ruiz Jr s’est exprimé au sujet de cette revanche à venir contre Anthony Joshua. « J’ai un grand respect pour Joshua et pour tout ce qu’il a pu faire dans le monde de la boxe, mais sur un ring, il n’y a pas de respect qui tienne » a lancé le boxeur d’origine mexicaine. « C’est juste lui et moi, essayant de déchirer le visage de l’autre. À mes yeux, c’est comme s’il venait pour me voler mes enfants ».