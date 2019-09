Coupe d’Afrique de judo « juniors » :Quatre médailles pour l’Algérie, dont 3 or

La sélection algérienne (Juniors/Garçons) de judo a décroché quatre médailles (3 or et 1 argent) à la coupe d’Afrique 2019, disputée dimanche à Casablanca (Maroc). Les breloques en métal précieux ont été l’œuvre de Redouane Messaoud Dris (-66 kg), Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar Hached (+100 kg), au moment où Mohamed Amine Tahra s’est contenté de l’argent, après sa défaite en finale des moins de 60 kg. Ces quatre judokas étaient les seuls représentants algériens dans cette compétition, ayant enregistré une participation record du pays organisateur, le Maroc, ayant engagé 39 athlètes (21 Garçons et 18 Filles). Au total, 64 judokas (34 Garçons et 30 Filles), représentant sept nations, ont pris part à cette première édition de la Coupe d’Afrique « Juniors » de judo. Outre le Maroc et l’Algérie, il y avait la Tunisie (3G / 6F), le Sénégal (1G / 4F), le Portugal (4G), le Tchad (1G / 1F) et le Cap-Vert (1 F).

Ligue d’Alger de cyclisme : Messaoud Daoud suspendu un an de toute activité

Messaoud Daoud, le président de la Ligue algéroise de cyclisme a été suspendu un an de toute activité liée au domaine, « aussi bien au niveau de la Ligue qu’au niveau de la fédération », a-t-on appris auprès de cette instance. « Messaoud Daoud devra également s’acquitter d’une amende de 10 000 DA » a encore détaillé la FAC concernant ce dirigeant, qui avait été auditionné par la Commission de discipline de l’instance fin juillet dernier. Il lui était reproché, entre autres, d’avoir « porté atteinte à la stabilité » de la FAC, en contestant notamment les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’Assemblée générale ordinaire du 3 juin dernier, et d’avoir « outrepassé ses prérogatives », en invitant un club espagnol à participer au Grand Prix cycliste d’Alger, qu’il souhaitait organiser alors qu’à ce moment-là, la Fédération était encore en veilleuse. Messaoud Daoud avait fait appel de cette décision, en introduisant un recours, mais le Bureau fédéral a finalement entériné la décision, maintenant ainsi sa suspension pour un an ferme de toute activité. La commission de discipline de la FAC a été installée le 3 juin dernier, pendant l’AGO qui s’était tenue à Aïn-Timouchent. Elle se compose de Walid Kebaïli, Ahmed Zerguine et Hocine Zahar.