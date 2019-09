Tour de Chine II de cyclisme : Reguigui nouveau maillot jaune

Le coureur algérien, Youcef Reguigui, s’est emparé du maillot jaune de leader du tour cycliste international de Chine II après avoir terminé troisième de la seconde étape disputée jeudi à Anshun sur une distance de 127,8 km. A mi-chemin de cette édition 2019 du tour cycliste international de Chine II, classé 2.1, le leader a pour nom Youcef Reguigui. C’est le second podium pour Reguigui après sa seconde place lors de la première étape disputée mardi entre les villes de Hewan et Jianghua (141.3k). Au classement général, le cycliste algérien, sociétaire de la formation malaisienne, Terengganu Cycling Team, compte un petit centième d’avance sur son coéquipier, le Russe Artem Ovechkin, alors que la troisième place est occupée par le Suédois Sindre Bjerkestrand Haugsvær de l’équipe finlandaise Memil - CCN Pro Cycling.

Championnats d’Afrique d’Athlétisme des sourds muets : Fayçal Mohamed en or

Le jeune athlète algérien Fayçal Mohamed a remporté ce jeudi la médaille d’or du 1000 mètres des 1ers championnats d’Afrique d’athlètisme des sourds muets qui se déroulent à Nairobi (Kenya) du 16 au 22 septembre. Fayçal Mohamed a devancé deux concurrents kenyans. La compétition à laquelle prend part plusieurs pays africains est organisée par la Confédération africaine des sports sourds (CADS) présidée par l’Algérien Mohamed Madoun.

Tournoi Safira Cup des arts martiaux : 10 athlètes indonésiens à la salle Harcha

Le tournoi de Pençak Silat « Safira Cup », à la salle Harcha-Hacène d’Alger, a été rehaussé par la participation de dix athlètes indonésiens, spécialisés dans l’art martial Silat Pagar Nusa, comme annoncé par l’ambassade d’Indonésie à Alger, coorganisatrice de l’évènement avec les ministères de la Jeunesse et des Sports des deux pays. Cet art martial typiquement indonésien est de plus en plus populaire en Algérie, où il compte aujourd’hui près de 4000 licenciés, répartis sur 16 wilayas. La compétition sera marquée par la présence du ministre de la jeunesse et des sports Raouf Salim Bernaoui, et de son homologue indonésien, Imam Nachrawi, selon les mêmes sources. Lahcene Sakfane, fondateur de l’art martial indonésien «Tapak Suci» en Algérie, espère que l’organisation du tournoi de Penacak Silat à Alger puisse servir comme un point de départ vers la création d’une Confédération africaine de Pençak Silat.