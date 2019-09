Championnat d’Afrique de volley assis : L’EN décroche la médaille de bronze

La sélection algérienne de volley assis (handisport) a remporté la médaille de bronze du championnat d’Afrique de la discipline, après sa victoire devant le Kenya dimanche à Kigali 3-1 (25-21, 20-25, 25-15, 27-25) au match de classement pour la 3e place. Les Algériens s’étaient qualifiés pour le dernier carré de la compétition après avoir terminé 2es du groupe B avec 3 points d’une victoire devant l’Afrique du Sud (3-0) et une défaite face au leader égyptien sur le même score. Lors de la demi-finale disputée samedi, les algériens ont perdu devant le pays organisateur, le Rwanda sur le score 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-15).

CAN-2019 de handball (cadettes) : Les Algériennes dominent le Nigeria

La sélection algérienne de handball (cadettes) a battu son homologue nigérienne (30-20), dimanche lors de la 5e journée de la CAN de la catégorie qui se déroule à Niamey. Il s’agit de la deuxième victoire des Algériennes dans la compétition après celle inaugurale devant la RD Congo (28-19), contre trois défaites face à la Tunisie (22-24), l’Angola (10-36) et l’Egypte (15-36). Grâce à ce succès, l’EN reste 5e au classement avec 4 points mais revient à une unité de la Guinée, exempte dimanche et qu’elle devra battre lors de l’ultime journée pour lui chiper la 4e place, synonyme de qualification pour le dernier carré. Dans les autres rencontres de la 5e journée, la Tunisie a battu la RD Congo (31-23) et l’Egypte en a fait de même face à l’Angola (28-22).

Championnats d’Afrique d’athlétisme des sourds-muets : L’Algérie termine 5e

L’Algérie a terminé à la 5e place au classement des premiers championnats d’Afrique d’athlétisme des sourds-muets qui ont pris fin dimanche à Nairobi (Kenya) avec un total de 4 médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze). L’athlète Mohamed Naceur s’est particulièrement distingué durant la compétition en étant impliqué dans les quatre médailles de l’Algérie, dont l’or du 110m haies. Le classement a été survolé par le Kenya (20 or, 16 argent, 18 bronze), devant le Nigeria (2, 5, 1), l’Ethiopie (2, 3, 2) et Maurice (1, 2, 1). La compétition, à laquelle ont pris part 12 pays au stade Kazarani de Nairobi, a été organisée par la Confédération africaine des sports des sourds (CADS), présidée par l’Algérien Mohamed Madoun. Etaient présents le Kenya, l’Algérie, le Botswana, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, l’Ethiopie, Maurice, la Libye, le Mozambique, l’Ouganda et Zanzibar.