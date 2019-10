Super-Division de basket-ball : Le début du championnat reporté

Le coup d'envoi de la saison 2019-2020 du championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division (messieurs), sera donné le week-end du 18-19 octobre au lieu des 4-5 du même mois, a-t-on appris mardi de la Fédération algérienne de la discipline (FABB). Cette dernière n'a avancé aucune raison pour expliquer ce changement. 20 équipes, réparties en deux groupes (A et B), disputeront la première phase du championnat qui portera désormais l'appellation de Super-Division au lieu de Division nationale 1. Pour ce qui est du championnat féminin (Division nationale dames), la FABB a décidé de faire démarrer la compétition le week-end du 25-26 octobre. Comme la saison dernière, huit équipes seront sur la ligne de départ et évolueront dans un groupe unique, selon l'instance fédérale.

Cyclisme : La course nationale à El Kseur

Une Course nationale pour les catégories Cadets-Juniors, est prévue le 5 octobre 2019 à El Kseur (Béjaïa), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). «Cette course se déroulera sur une boucle de 30 kilomètres, que les concurrents devront parcourir deux fois, aussi bien les cadets que les juniors, pour une distance globale de 60 kilomètres», a encore précisé l'instance. Les participants commenceront à se rassembler vers 7h30, avant de prendre le départ, qui sera donné vers 8h30, devant le siège de l'Assemblée populaire communale (APC).

Onze équipes portent plainte contre l'UCI

Le groupement Velon, qui réunit 11 équipes WorldTour, a annoncé mardi avoir déposé une plainte antitrust auprès de la Commission européenne contre l'Union cycliste internationale (UCI). Velon, qui dit être confrontée à un «refus de dialogue constructif» par l'UCI, accuse la fédération internationale d'avoir cherché «à favoriser (s)es intérêts commerciaux au détriment des équipes». «L'UCI a utilisé son pouvoir réglementaire et son influence politique pour tenter de bloquer les activités commerciales de Velon et des équipes de manière incorrecte et illégale», estime le groupement à propos des Hammer Series, des courses-exhibitions que Velon tente en vain depuis 2017 de développer. Les Hammer Series, au format inédit (trois jours de course à l'adresse de différentes catégories de coureurs) et au mode de classification complexe, privilégient l'aspect collectif du cyclisme, jusqu'à supprimer le classement général individuel.