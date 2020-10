Formule 1

Red Bull proche d'un départ

Lâché par Honda dans un an, Red Bull et son équipe B, AlphaTauri, n'ont toujours pas de moteur pour 2022. Engagé dans une course contre la montre pour trouver quel propulseur placer dans sa monoplace répondant au futur règlement technique marquant le retour à l'effet de sol, le constructeur autrichien basé en Angleterre, à Milton Keynes, a annoncé qu'il arrêtera, fin novembre, son choix de motorisation. Dans l'état actuel des choses, RBR a une nette préférence pour un rachat complet des activités du motoriste nippon, propriété intellectuelle comprise. Sachant que les autres options possibles sont limitées: Mercedes s'est déclaré incapable de fournir deux écuries de plus, Renault est un ancien partenaire dénigré et Ferrari a le moteur le moins puissant du plateau, sans garantie de corriger cela avec son nouveau V6 en préparation pour l'an prochain. RBR est dos au mur, et le temps presse, à tel point que Milton Keynes brandit la menace d'un retrait pur et simple fin 2021, ce qui priverait le peloton de quatre voitures. Pour éviter d'en arriver à cette extrémité, Red Bull va organiser une réunion demain avec des représentants de la Fédération internationale de l'automobile, Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, et les trois motoristes du paddock, selon Autobild. En fait, Red Bull accepterait seulement de reprendre l'entité moteur de Honda à titre provisoire, avant l'entrée en vigueur d'un règlement technique nouveau programmé pour 2026.

Handisport (Athlétisme)

La WPA arrête le calendrier de 2021

La World Para Athletics (WPA) ouvrira sa nouvelle saison d'athlétisme handisport en février prochain avec la programmation du Grand Prix de Fizaa à Dubaï du 10 au 13 février, en présence des meilleurs athlètes du monde dont des Algériens, a annoncé le Comité paralympique international (IPC). Le nouveau calendrier de la WPA comprend seulement huit Grands Prix programmés de février à avril, après l'annulation de plusieurs compétitions en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui a aussi provoqué le report des Jeux paralympiques de Tokyo de 2020 à 2021 et des Championnats du monde de para-athlétisme (2020) à Kobe, au Japon, décalés à l'année 2022. Ces changements inattendus ont aussi provoqué le report d'une année, les Championnats du monde juniors de para-athlétisme, programmés durant l'année 2021.