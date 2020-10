Tennis

Federer et Nadal ont snobé le PTPA

Le numéro un mondial, Novak Djokovic a confirmé qu'il s'était entretenu avec Roger Federer et Rafael Nadal pour rejoindre l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), mais les deux grands du tennis ont rejeté l'invitation du Serbe. La PTPA est une association de tennis proposée de joueurs de tennis masculins et féminins - car le groupe représentera respectivement les 500 meilleurs joueurs en simple et les 200 meilleurs joueurs en double. Djokovic, 17 fois champion de Grand Chelem et l'ancien N°.25, Vasek Pospisil a été le moteur du projet PTPA. «Je ne critique personne, chacun a droit à sa propre opinion. Est-ce que j'aimerais qu'ils se joignent à nous? Bien sûr. Mais nous continuons», a déclaré Djokovic.

Formule 1

Gasly nie tout contact avec Renault

Auteur d'une victoire historique à Monza, Pierre Gasly est peu à peu devenu l'un des pilotes les plus observés de Formule 1 cette saison, tapant dans l'oeil de plusieurs écuries. Si un retour chez Red Bull n'est toujours pas d'actualité pour le moment, le pilote français pourrait toutefois prendre la place de son ancien meilleur ami et désormais grand rival, Esteban Ocon. Auteur de prestation décevante cette saison, l'avenir d'Ocon à Renault serait loin d'être assuré, malgré le soutien de Cyril Abiteboul. Si les rumeurs insistent de plus en plus sur un départ de Pierre Gasly, ce dernier a refusé d'entrer dans les détails. Interrogé sur un possible départ pour Renault, alors qu'Esteban Ocon serait loin de faire l'unanimité, Pierre Gasly a tenu à nier toute discussion avec l'écurie française: «Je suis un pilote Red Bull. Cela veut dire que c'est Helmut Marko qui prend les décisions, avec Dietrich Mateschitz et les autres dirigeants. De mon côté, je ne suis pas impliqué dans la moindre discussion», a déclaré le pilote français.

Cyclisme

Wallays et Carvalho rejoignent Cofidis

Double vainqueur de Paris-Tours en 2014 et 2019, Jelle Wallays portera les couleurs de Cofidis en 2021. L'expérimenté belge (31 ans) s'est engagé pour une saison avec la formation nordiste qui a officialisé son arrivée samedi.

À l'aise sur les Classiques, Wallays évoluait depuis 2016 avec l'équipe belge Lotto-Soudal. Cofidis avait également annoncé, vendredi, l'arrivée du jeune puncheur Andre Carvalho (22 ans) en provenance de la formation Hagens Berman Axeon, une équipe américaine dédiée aux espoirs dont sont notamment sortis Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), maillot rose 15 jours sur le Giro, et Tao Geoghegan Hart (Ineos) vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Italie cette saison.