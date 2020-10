Tournoi ITF de Monastir

Ibbou directement au tableau final

L'Algérienne Inès Ibbou, classée 151e mondiale au ranking de l'ITF, intégrera directement le tableau final du tournoi professionnel qui a débuté, hier, sur les courts en surface rapide de Monastir (Tunisie). Ce sera le quatrième tournoi consécutif dans cette ville pour la championne d'Afrique juniors de 2015, qui se trouve en Tunisie depuis la fermeture des frontières avec l'Algérie pour cause de Covid-19. La dernière aventure pour l'Algérienne de 21 ans dans cette série de tournois à Monastir s'était arrêtée, vendredi dernier, après son élimination en quarts de finale contre l'Allemande Sina Herrmann: 6-1, 6-1. À l'instar des précédents tournois, la compétition est dotée d'un prize money de 15.000 USD, et a drainé la participation de certaines joueuses relativement assez bien classées chez l'ITF, notamment la Bulgare Anna Kubareva, 105e mondiale.

Tournoi de Cologne

Zverev s'offre le doublé

Zverev, roi de Cologne: après un premier sacre, il y a une semaine, dans la ville allemande, le jeune Allemand de 22 ans s'est à nouveau imposé, dimanche, en finale à Cologne, en battant sèchement l'Argentin Diego Schwartzman (9e mondial),

6-2, 6-1, en à peine plus d'1h10. Le 7e mondial remporte ainsi le 13e titre de sa carrière, à un peu plus d'une semaine du Masters 1000 de Bercy, lui aussi disputé en indoor et sur dur. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le natif d'Hambourg: il y a sept jours, c'est le jeune Félix Auger-Aliassime, 22e mondial, qui subissait la loi de Zverev; cette fois c'est Schwartzman,

9e mondial et récent demi-finaliste de Roland-Garros qui s'est incliné sous les coups puissants de Zverev.

CIO

Thomas Bach ne voyage plus

Crise sanitaire oblige, la sédentarité est devenue le quotidien de Thomas Bach. Le président du CIO devait se rendre en Corée du Sud, pour recevoir, hier, le Prix de la paix de Séoul 2020, en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la paix et pour sa contribution à la réussite des jeux Olympiques d'hiver de 2018 qui ont rapproché les deux Corées. Mais il n'a pas fait le voyage, hier. En cause, l'escalade dans la propagation du Covid-19 en Europe. Le prix a été créé en 1990 pour commémorer le succès des jeux Olympiques d'été de 1988 à Séoul, et pour célébrer «l'esprit d'harmonie et d'amitié» qui a prévalu lors de la compétition. Depuis, la Fondation culturelle du Prix de la paix de Séoul décerne sa distinction tous les 2 ans. Thomas Bach a bien reçu son prix hier, mais au cours d'une cérémonie en visioconférence.