Masters 1000 de Paris de tennis

Le tournoi maintenu, mais à huis clos

Le Masters 1000 de Paris, dernier grand rendez-vous du circuit ATP avant le Masters de Londres, est maintenu du 31 octobre au 8 novembre, mais se disputera à huis clos en raison des mesures de confinement, ont annoncé jeudi dernier, les organisateurs. «À la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d'un nouveau confinement à partir du 30 octobre, le Masters 1000 de Paris, qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena, devra se disputer à huis clos», ont-ils indiqué dans un communiqué. «La FFT est consciente de la déception que ressentiront les personnes qui ne pourront finalement pas assister au tournoi. Elle les remercie de leur compréhension et leur assure qu'elles seront remboursées dans les plus brefs délais», conclut la FFT.

Formule 1

Alfa Romeo et Sauber poursuivent leur partenariat

La marque automobile Alfa Romeo et l'écurie de F1 Sauber prolongent leur collaboration en 2021 «au moins», a annoncé l'équipe basée en Suisse dans un communiqué jeudi. «Deux des marques historiques du monde de la course automobile, Sauber Motorsport et Alfa Romeo, poursuivront leur parcours commun au moins jusqu'à la fin des règlements actuellement en vigueur en Formule 1», soit à l'issue de la saison 2021, est-il précisé. Le constructeur automobile italien, qui comme Ferrari fait partie du groupe Fiat, était devenu en 2018 sponsor titre de Sauber, alors renommée Alfa Romeo Sauber F1 Team, dans le cadre d'un «accord technique et commercial pluriannuel», avant que l'équipe ne soit rebaptisée Alfa Romeo Racing tout court en 2019.

Basket-ball - NBA

Les revenus en chute de 10%

Les revenus de la NBA ont chuté de 10%, s'élevant à 8,3 milliards de dollars (environ 7 milliards d'euros) pour la saison 2019-2020 fortement chamboulée par la pandémie de Covid-19, rapporte ESPN, qui a obtenu le bilan financier fourni par l'instance aux franchises. Selon ce rapport, la ligue a perdu 800 millions de dollars (681 millions d'euros) de revenus provenant de la billetterie. Le championnat a été interrompu le 11 mars, avant de reprendre à huis clos chez Disney World (Floride) fin juillet. La reprise de la saison en Floride a néanmoins permis d'éviter une perte supplémentaire de 1,5 milliard de dollars

(1,28 milliard d'euros) de revenus qui menaçait d'être si le jeu n'avait pas du tout repris.