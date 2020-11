Formule 1

Gasly surpris par Red Bull

«Je ne suis pas déçu, juste surpris», a réagi, hier le pilote français de F1 Pierre Gasly, reconduit chez AlphaTauri en 2021 sans avoir été considéré pour une 2e chance chez Red Bull malgré sa victoire cette saison en Italie. «En 14 ans, Seb (Vettel) a gagné une course avec Toro Rosso (l'ancien nom d'AlphaTauri, en 2008, Ndlr) et je suis le seul autre pilote à avoir gagné avec eux. Seb a été promu chez Red Bull et a remporté quatre titres mondiaux avec l'équipe. Donc je suis juste surpris de ne pas avoir été considéré», a expliqué Gasly. «J'ai 24 ans, mon objectif à terme est de me battre aux avant-postes et pour un titre mais, pour le moment, je dois donner mon meilleur dans l'équipe dans laquelle je suis», dit-il encore.

Tennis

Djokovic a sévèrement valsé à Vienne

Novak Djokovic ne s'en était pas caché. Le Serbe avait choisi de passer la semaine à l'ATP 500 de Vienne pour asseoir son statut de numéro un mondial et voler vers le record de semaines sur le trône de Roger Federer (310), qu'il devrait dépasser au printemps prochain. Sauf que le Djoker s'est pris un sacré râteau en quarts de finale face à l'Italien Sonego, 42e mondial et lucky loser en Autriche. Le Turinois, qui n'avait jamais battu de top 10 en trois tentatives, a signé l'exploit de sa carrière en infligeant à l'homme aux 17 Grands Chelems sa plus grosse raclée (6-2, 6-1 en 1h08) en 17 ans de circuit. L'oeil hagard, l'air ailleurs, le tenant du titre du Rolex Paris Masters, qu'il a décidé de zapper cette année, avait juste envie que le calvaire se termine, à l'image d'un dernier jeu de service bâclé. Sur le court, Djokovic n'a fait part d'aucun problème physique.



Haltérophilie

IWF crée une nouvelle commission

La Fédération internationale d'haltérophilie (IWF) a annoncé, la création de la commission de réforme et de gouvernance qui sera chargée d'élaborer une nouvelle texture et de nouveaux statuts de l'IWF, à présenter pour approbation, lors du prochain congrès prévu le 24 mars prochain. Pour les fédérations membres, l'objectif d'une réforme complète de la gouvernance de l'IWF est ambitieux, mais il est en retard, notamment dans des domaines comme la représentation des athlètes, les limites de mandats, la responsabilité et la transparence. Heureusement, nous avons des raisons d'être optimistes. La réforme réussie des procédures antidopage de l'IWF, fondée sur les principes d'une expertise indépendante et d'une vaste consultation, indique ce qui peut être réalisé et comment.