Tennis

Federer reprendra en janvier

Depuis sa défaite en quarts de finale de Open d'Australie face à Novak Djokovic, futur vainqueur du tournoi, Federer avait mis en pause sa saison, suite à une blessure au genou. Dans une conférence de presse virtuelle relayée par We Love Tennis, le Suisse a évoqué cette période de convalescence. «Je vais bien, ma famille va bien. C'est un long processus (après son opération du genou), ce n'est pas une amélioration de jour en jour mais plus un progrès semaine après semaine. J'ai pratiqué un peu la semaine dernière. L'année prochaine, début janvier, je serai de retour sur les courts. En attendant, je passe du temps en famille en Suisse. La dernière fois que je suis resté à la maison pendant plus de 6 semaines, c'était à l'âge de 16 ans. Être à la maison est plus relaxant, pas seulement pour moi mais aussi pour mes enfants... J'ai pu dormir un peu parce que parfois je me couche tard. Je n'ai pas le stress des matchs. J'en profite pour faire quelques randonnées.»

Cyclisme

Androni Giocattoli-Sidermec lâche Gavazzi

Mauvaise nouvelle pour Francesco Gavazzi! L'Italien de 36 ans ne prolongera pas avec l'équipe Androni Giocattoli-Sidermec à l'issue de la saison. Le sprinteur transalpin n'est pas conservé par sa formation. Sur son compte Instagram, le natif de Morbegno n'a pas caché son mécontentement: «Cette photo représente ma saison 2020. Beaucoup de sacrifices, d'entraînements et d'efforts. Pour un «vieil homme» comme moi, 7 courses après la reprise étaient trop peu pour atteindre un bon niveau. Malheureusement, l'équipe n'a pas eu le temps ni l'envie de «m'attendre», chacun fait ses choix... 2021??? Peut-être que je ne serai plus dans le groupe... mais si ‘'par erreur'' je suis là, préparez-vous.» Professionnel depuis 2007, cette décision marque peut-être une fin de carrière pour Francesco Gavazzi.

Boxe

Inoue conserve sa ceinture

Le Japonais Naoya «Monster» Inoue a défendu sa ceinture unifiée WBA-IBF des poids coqs en battant par K.-O l'Australien Jason Moloney samedi à Las Vegas.

Le Japonais de 27 ans, invaincu en 20 combats, a décoché un coup du droit qui a fait plier les genoux de son adversaire, alors qu'il ne restait plus qu'une seconde dans le 7e round. Moloney (29 ans) a subi pour sa part sa deuxième défaite, pour 21 victoires. Inoue avait unifié les couronnes IBF et WBA en novembre dernier en remportant la finale de la World Boxing Super Séries contre la star philippine Nonito Donaire.