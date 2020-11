Formule 1

7e titre consécutif pour Mercedes

Le Britannique Lewis Hamilton, aidé par la chance, a remporté le Grand Prix d'Emilie-Romagne de F1, sur le circuit italien d'Imola, où son écurie Mercedes s'est offert le record de sept titres consécutifs chez les constructeurs depuis 2014. Sur la ligne d'arrivée de la 13e manche sur 17 cette saison, il devance le Finlandais Valterri Bottas (Mercedes), parti en pole position, et l'Australien Daniel Ricciardo, pour son deuxième podium avec Renault. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a lui été contraint à l'abandon, victime d'une casse mécanique, alors qu'il évoluait en deuxième position derrière Hamilton, qui prend aussi le point du meilleur tour.

Tournoi de Vienne de tennis

Cinquième consécration de l'année pour Rublev

Le Russe, Andrey Rublev, 8e joueur mondial, a décroché, dimanche, son cinquième titre cette saison, et le septième de sa carrière, en dominant 6-4, 6-4 l'Italien Lorenzo Sonego (42e) en finale du tournoi de Vienne. Avec son sacre en Autriche, Rublev est désormais le joueur qui a remporté le plus de titres dans une saison 2020 chamboulée par le Covid-19. Dans un match disputé, Rublev s'est contenté d'un break dans chaque set pour imposer sa loi à son adversaire, qui s'était distingué en quarts de finale en éliminant sèchement (6-1, 6-2) le numéro un mondial Novak Djokovic. Au même stade de l'épreuve, Rublev avait également signé une performance, en éliminant l'Autrichien Dominic Thiem (numéro trois) devant son public. Les deux finalistes ont tous les deux prévu de disputer le Masters 1000 de Bercy, qui a commencé hier.

Tour de France

La course féminine à Mûr-de-Bretagne

La course féminine by le Tour de France aura lieu l'an prochain à Mûr-de-Bretagne, terme de la 2e étape du Tour dont le parcours a été présenté dimanche. La course d'un jour réservée à l'élite du cyclisme féminin sera longue d'environ 130 kilomètres, le 27 juin, en ouverture de l'étape de la Grande Boucle. Cette 8e édition présentera six ascensions de la côte de Mûr-de-Bretagne. L'épreuve, créée par ASO en 2014, doit déboucher à partir de 2022 sur une course par étapes, du Tour de France dont elle prendra la suite chronologiquement au calendrier.