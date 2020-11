Masters de Paris

de tennisNadal rassurant

Maître incontesté en terre battue, et surtout à Roland-Garros, Rafael Nadal est loin d'avoir la même emprise sur dur. Présent en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters de Paris, aujourd'hui, le numéro deux mondial a expliqué pourquoi il avait des difficultés sur cette surface, avant de faire clairement savoir qu'il se sentait prêt à inverser la tendance cette année. «Je peux gagner ou perdre, mais aujourd'hui je suis plus préparé qu'avant pour jouer sur cette surface. Auparavant, ce n'est pas que je ne jouais pas bien, c'est que c'était une surface plus difficile où mes rivaux jouaient à un niveau élevé. Je n'étais pas à 100% pour rivaliser avec eux. Sans être à 100?%, je n'avais pas assez d'options sur cette surface. Je suis souvent arrivé avec des problèmes physiques. Les deux choses ensemble étaient difficiles: je n'étais pas assez bon sur cette surface pour avoir plus de chances de succès et dans la dernière partie de la saison, j'atteignais les limites de ma force. Maintenant, la situation est différente. Je suis bien physiquement. Nous verrons si je suis assez bon maintenant ou pas. L'année dernière, je pense que c'était le cas. J'étais ici en demi-finale et je suis arrivé à Londres très juste avec une fracture abdominale, mais en Coupe Davis, j'ai joué à un niveau élevé», a précisé Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Formule 1

Mercedes gardera la couleur noire

Toto Wolff a été interrogé au sujet de la couleur des Mercedes, l'année prochaine en Formule 1, et le directeur de l'équipe a confirmé que le changement effectué cette année serait conservé, avec une dominante noire de la livrée. «Oui, nous courrons toujours en noir en 2021», a déclaré Wolff. «Le noir a une belle apparence sur les Mercedes. Il y aura des nouvelles règles en 2022. Nous voulons nous rappeler notre héritage avec les Flèches d'Argent, mais le sujet de la lutte contre le racisme reste très important pour nous.» Le poids politique de Lewis Hamilton, instigateur du changement de livrée cette année, a clairement dû peser dans la décision de Wolff, qui s'est lui-même souvent exprimé en faveur de cette lutte. L'Autrichien, en sa qualité d'actionnaire, a certainement pu imposer la poursuite de cette cause. La décision ne sera pas suivie par l'équipe Mercedes-AMG EQ, engagée en Formule E, qui a déjà présenté sa livrée pour la Saison 7, qui se disputera en 2021. Celle-ci retrouve les couleurs utilisées en début de Saison 6, avec du noir, de l'argenté et du bleu, alors que la décoration utilisée par Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries en fin de saison était la même que celle de Mercedes F1.