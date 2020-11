Formule 1

Alonso compare son retour à celui de Schumacher

La saison prochaine, Fernando Alonso remplacera Daniel Ricciardo chez Renault. Deux ans après avoir quitté la Formule 1, et alors qu'il a 39 ans, l'Espagnol fera donc son retour au sein de l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Un retour qui fait évidemment penser à celui de Michael Schumacher qui avait décidé de revenir en F1 en 2010 du haut de ses 41 ans après trois saisons d'arrêt. Toutefois, les conditions ne sont pas totalement similaire comme l'explique Fernando Alonso. «Michael avait de très bonnes voitures au cours de sa carrière et quand il est revenu, sa voiture était normale, donc tout le monde était déçu. Dans mon cas, le contraire pourrait arriver. J'avais des voitures de qualité inférieure au cours des cinq dernières années de ma carrière et qui sait ce qui va se passer maintenant», lance le double champion du monde dans des propos accordés à L'Equipe.



Masters 1000 de Paris

Tsitsipas cueilli à froid

Premier des favoris à entrer en lice, Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, a été cueilli à froid mardi par Ugo Humbert (34e) au 2e tour du Masters 1000 de Paris. Exempté de premier tour comme toutes les huit premières têtes de série, le Grec Tsitsipas avait l'avantage de la fraîcheur sur le Français Humbert qui avait bataillé la veille pour se défaire du Norvégien Casper Ruud (27e) au tie-break du troisième set. C'est pourtant lui qui a cédé après 3h17 de bras de fer 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 7-6 (7/3). Demi-finaliste à Roland-Garros il y a moins d'un mois, Tsitsipas n'a remporté qu'un tournoi (Marseille) au cours de cette saison largement tronquée par la pandémie de coronavirus.

Tour d'Espagne de cyclisme

Tous les tests Covid-19 sont négatifs

Aucun cas de nouveau coronavirus n'a été détecté dans la «bulle course» après la quatrième vague de tests effectuée lors de la deuxième journée de repos du Tour d'Espagne cycliste, ont annoncé les organisateurs mardi. «Au total, l'ensemble des 681 tests effectués lors de la deuxième journée de repos (528 correspondant aux équipes et le reste aux personnes de l'organisation appartenant au niveau 2 de la bulle course), ont été négatifs au Covid-19», a précisé la Vuelta dans un communiqué. Il s'agit de la quatrième vague de tests effectués par les coureurs, l'encadrement et les organisateurs dans le cadre de cette Vuelta-2020.