Tournoi de Sofia de tennis

Le titre pour Sinner

Jannik Sinner s'est imposé en finale du tournoi de Sofia face au Canadien Vasek Pospisil (6-4, 3-6, 7-6 (7/3)), devenant à 19 ans le plus jeune Italien à remporter un tournoi de l'ATP. Le 44e joueur mondial est également le plus jeune joueur à s'imposer sur le circuit depuis Kei Nishikori, vainqueur du tournoi de Delray Beach en 2008,

à 18 ans. Souverain lors du premier set, le jeune Italien a notamment pu s'appuyer sur un bon service au moment de conclure, en remportant un jeu blanc grâce à deux services gagnants et un ace. Mais malgré un break réussi par l'Italien dès le début de la deuxième manche, Pospisil a trouvé les ressources pour recoller au score. Le match s'est alors tendu, et Sinner a finalement fait preuve d'audace que son aîné lors du tie-break décisif de la troisième manche. Pospisil manque, à 30 ans, une nouvelle occasion de remporter son premier tournoi ATP en simple, lui qui a déjà brillé en double en gagnant, entre autres, Wimbledon en 2014.

Athlétisme

CR7 plus rapide que Bolt?

Usain Bolt a marqué l'histoire de l'athlétisme de son empreinte. Et pourtant, La Foudre ne serait pas aussi rapide que la star du football Cristiano Ronaldo. Retraité depuis l'été 2017, Usain Bolt (34 ans) estime que Cristiano Ronaldo (35 ans) aurait une plus grosse pointe de vitesse que lui s'il n'avait pas tiré sa révérence. Lors d'un entretien accordé à Marca, Usain Bolt a expliqué clairement qu'il perdrait s'il faisait la course aujourd'hui avec CR7. «Une course entre Ronaldo et moi? Ronaldo gagnerait en toute sécurité. Parce qu'il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi», a jugé Bolt.

Cyclisme

Michael Valgren passe chez EF Pro Cycling

Même s'il n'a plus gagné de courses depuis sa victoire à l'Amstel en avril 2018, Michael Valgren, handicapé par des problèmes de santé récurrents, a gardé une belle cote dans le peloton.

À 28 ans, le Danois était suivi par plusieurs écuries, mais a finalement choisi les Américains d'EF Pro Cycling. Michael Valgren, peu rassuré par l'avenir incertain de son équipe actuelle NTT à la suite du départ de son compatriote Bjarne Riis, aura un rôle de leader sur les grandes classiques de la saison mais aussi pour les victoires d'étape sur les grands Tours.