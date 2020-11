Formule 1

Hamilton remporte son 7e titre

Le pilote britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, a remporté le Grand Prix de Turquie de Formule 1, disputé dimanche, sur le circuit d'Istanbul, égalant par la même occasion le record de sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher. Sixième sur la grille, Hamilton a devancé sur le podium le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari). Le Britannique de

35 ans, qui avait remporté ses six précédents titres mondiaux en 2008 (avec McLaren) puis 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 (avec Mercedes) est aussi le recordman de pole position (97), devant Schumacher, qu'il a dépassé dans cet exercice en 2017. Le désormais septuple Champion du monde a aussi détrôné l'Allemand cette saison en nombre de podiums (163) et de victoires (94). Pour Mercedes, c'est un 7e titre des pilotes d'affilée depuis 2014, qui s'ajoute à la 7e couronne des constructeurs coiffée consécutivement lors de la manche précédente.

Masters de Londres de tennis

Thiem dompte le tenant Tsitsipas

L'Autrichien Dominic Thiem (N.3) a pris un bon départ dans le Masters ATP 2020 à Londres, dimanche, en battant le tenant du titre grec, Stefanos Tsitsipas (N°6) 7-6 (5), 4-6, 6-3, lors d'un remake de la finale de l'an passé. Ce match d'ouverture de l'édition 2020, la dernière à Londres et disputée à huis clos, n'aura évidemment pas atteint l'intensité dramatique de la finale qui avait vu le Grec l'emporter 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) il y a un an presque jour pour jour. Pour sa part, l'Espagnol Rafael Nadal a réussi son entrée en maîtrisant le novice Russe Andrey Rublev (N°8) en deux sets 6-3, 6-4. A la recherche de son premier sacre dans un tournoi qu'il n'a jamais remporté, Nadal s'est appuyé sur un service performant pour faire un pas vers les demi-finales.

Boxe

Mayweather annoncé sur le ring

La superstar retraitée de la boxe Floyd Mayweather, 43 ans, va remonter sur le ring à Tokyo le 28 février prochain, ont annoncé, hier, les organisateurs de l'événement, qui n'ont pas donné de détails sur l'identité de son adversaire. Ce combat devrait avoir lieu dans le cadre d'un événement baptisé «Mega 2021» qui se tiendra le 28 février prochain au Tokyo Dome. La semaine dernière, Floyd Mayweather lui-même avait annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram qu'il serait à Tokyo en 2021. «Mon et équipe et moi allons faire quelque chose de grand au Tokyo Dome», déclarait-il notamment. Mayweather avait mis un terme en 2017 à sa carrière professionnelle après un dernier combat victorieux face à Conor McGregor, synonyme de 50e victoire en autant d'oppositions.