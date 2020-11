Masters ATP 2020

Djokovic et Medvedev sans forcer

Le N° 1 mondial Novak Djokovic a facilement battu l'Argentin Diego Schwartzman, N°9 mondial, pour son entrée dans le Masters ATP 2020 à Londres. Le Serbe s'est imposé en deux sets (6-3, 6-2). En seulement 1h18, Djokovic s'est lancé idéalement dans sa course pour un 6e titre au Masters, record détenu par le Suisse Roger Federer, N°5 mondial en convalescence et grand absent de ce rendez-vous londonien. Poru sa part, et huit jours après l'avoir battu en finale du Masters 1000 de Paris, le Russe Daniil Medvedev, N°4 mondial, a une nouvelle fois dominé l'Allemand Alexander Zverev (N°7), qu'il a maîtrisé en deux sets 6-3, 6-4 mardi à Londres dans le second simple de la première journée du Masters.

Open d'Australie

Incertitude sur les tournois de préparation

La Fédération australienne de tennis a affirmé lundi, que les tournois de préparation au prochain Open d'Australie seraient relocalisés près de Melbourne à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus, une annonce vite démentie par les autorités de l'Etat du Victoria qui soutiennent que rien n'est fait en ce sens. Ce projet prévoit que les tournois programmés à Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide et Canberra se tiennent dans l'Etat du Victoria dont Melbourne est la capitale avant que ne débute l'Open d'Australie (18 au 31 janvier).