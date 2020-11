Tennis

Le début de saison incertain

Le début de la saison 2021 de tennis, et notamment les tournois de préparation à l'Open d'Australie, restent toujours incertains, après que les organisateurs ont évoqué, hier, «de nouvelles difficultés» concernant l'arrivée des joueurs dans le pays. «Lors de discussions avec Tennis Australia ces dernières 24h, nous avons appris que de nouvelles difficultés étaient apparues concernant les dates d'arrivée (dans le pays) prévues pour les joueurs et leurs équipes», peut-on lire dans un message de l'ATP envoyé aux joueurs et tweeté par Lukas Lacko, 193e mondial. Le Slovaque explique que des «rumeurs indiquent que les joueurs ne seraient en fait pas autorisés à rentrer en Australie en décembre» comme c'était initialement prévu.

Boxe

Le combat Alvarez- Smith le 19 décembre

Le Mexicain Canelo Alvarez, considéré comme un des meilleurs boxeurs du monde toutes catégories confondues, va affronter le Britannique Callum Smith pour unifier les titres WBA des super-moyens

le 19 décembre en un lieu à déterminer, ont annoncé les deux camps hier. Absent des rings depuis qu'il a décroché le titre WBO des mi-lourds en novembre 2019, Canelo redescend donc d'une catégorie de poids, en super-moyens, dont il est le champion WBA «régulier» depuis 2018, face à Smith qui est lui le «super» champion de cette même fédération, qui attribue plusieurs titres dans une même catégorie de poids. Le vainqueur aura le mérite de mettre fin à toute confusion, sur l'identité du vrai champion WBA.

Prix de la Fédération membre de World Athletics

Six associations nationales nominées

La Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) a nominé six associations nationales pour le prix de la fédération membre, une récompense spéciale qui consacre cette année celle ayant réussi à organiser en 2020 un événement «stimulant» au temps du Covid-19. Il s'agit des Fédérations du Kenya, New-Zealand, Nicaragua, Palestine, Pérou et la Pologne. Chaque association régionale a été invitée à nommer deux fédérations membres. Un vote du Conseil exécutif mondial de l'athlétisme a sélectionné les six finalistes, un de chaque association régionale. Le gagnant sera annoncé lors des «World Athletics Awards 2020», qui se tiendront virtuellement le samedi 5 décembre.