Masters ATP de tennis

Nadal file en demi-finale

Rafael Nadal (ESP/N.2) a maintenu en vie son rêve de remporter son premier Master de tennis ATP en battant, jeudi à Londres, le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) 6-4, 4-6, 6-2 et se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Il affrontera, aujourd'hui, le Russe Daniil Medvedev (N°4), assuré de finir en tête du groupe «Tokyo 1970» dans le dernier carré. «Etre en demi-finale ici est important et je suis impatient de jouer contre Daniil en demi-finale», s'est réjoui après le match le Majorquin, qui a atteint ce stade de la compétition 6 fois sur ses 10 participations, se qualifiant deux fois pour la finale (2010 et 2013).

Cyclisme

La Tropicale Amissa Bongo 2021 reportée

La Tropicale Amissa Bongo 2021 de cyclisme qui devait avoir lieu du 18 au 24 janvier 2021 est reportée à une date ultérieure de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. «Depuis la tenue de la 15e édition, une situation mondiale inédite est venue ébranler nos vies et nos activités en s'installant durablement. Aujourd'hui, l'enjeu planétaire est de combattre et de venir à bout d'une pandémie qui nous fragilise tous. Si la situation sanitaire au Gabon est aujourd'hui maîtrisée grâce au travail important de l'ensemble des autorités et des forces vives du pays, le contexte international et l'évolution récente de cette crise ne nous permettent malheureusement pas d'envisager sereinement l'organisation de la 16ème édition de la Tropicale Amissa Bongo à ses dates habituelles en janvier 2021», indique un communiqué des organisateurs.

Arts martiaux mixtes

McGregor annonce son retour pour janvier

La star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, fera un énième comeback en octogone le 23 janvier, à l'occasion d'un combat UFC (Ultimate Fighting Championship) contre l'Américain Dustin Poirier, a-t-il annoncé jeudi. «Je suis très reconnaissant d'être sur le point de revenir et de pouvoir faire à nouveau ce que j'aime», a déclaré McGregor dans des propos rapportés par le site TheMacLife, qui précise que le combat devrait avoir lieu à Abou Dhabi. «J'attends avec impatience le nouveau défi que Dustin va me proposer depuis notre premier affrontement», a ajouté le combattant de

32 ans, qui a battu Poirier par K.-O. au premier round en 2014.