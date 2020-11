Basket African League

Le changement de format se précise

La Basket African League (BAL) va changer le format initial de compétition que ses initiateurs prévoyaient de mettre en place, a indiqué son président, le Sénégalais Amadou Gallo Fall. «Je peux vous dire que cette première saison se jouera dans un format différent de ce que nous avions prévu afin de tenir compte des réalités et contraintes liées à la pandémie de Covid-19», a fait savoir le président de la BAL dans un entretien publié dans l'édition de vendredi du quotidien sportif sénégalais Records. Concernant le nouveau format, Amadou Gallo Fall a été avare en détails, il s'est contenté de dire que l'instance qu'il préside «va explorer toutes les formules possibles de compétition qui respectent l'intégrité du jeu et de fournir une belle expérience sportive et culturelle». Pour rappel, la BAL est une nouvelle compétition lancée par la NBA en Afrique, en collaboration avec la Fédération internationale de basket (FIBA). Prévue du 9 au 20 décembre dans la «bulle» de Kigali (Rwanda), la saison inaugurale de la BAL a été reportée à 2021. L'Algérie sera représentée dans cette compétition par le GS Pétroliers. Sacrés cham-pion de la division Ouest, les Pétroliers ont arraché leur ticket le 1er décembre 2019 à Yaoundé (Cameroun).

Tir à l'arc - World Series en salle

Plus de 2800 inscrits au rendez-vous à distance

Plus de 2800 archers issus de 79 pays se sont inscrits pour participer à la toute première étape à distance des World Séries en salle, qui a débuté hier, a indiqué la Fédération internationale de tir à l'arc (World Archery) sur son site. Les compétiteurs devront réaliser leurs épreuves en présence de témoins et soumettre des photos de leurs blasons de cible comme preuve de leurs scores. Parmi les archers figurant sur la liste des participants, les médaillés olympiques de Rio 2016, Lisa Unruh et Jean-Charles Valladont, le champion paralympique David Drahoninsky et toute l'équipe professionnelle sud-coréenne de tir à l'arc, Hyundai Steel, dont les champions olympiques de Londres 2012 et Rio 2016, Oh Jin Hyek et Ku Bonchan.