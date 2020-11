Masters ATP de tennis

Medvedev fait craquer Thiem

Le Russe Daniil Medvedev (N.4 mondial) a remporté, à 24 ans, le premier Masters de sa carrière, dimanche à Londres, en dominant 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 l'Autrichien Dominic Thiem (N.3), déjà finaliste l'an dernier. Au terme de la finale la plus longue de l'histoire depuis qu'elle se joue au meilleur des trois sets (2h42), Medvedev, qui avait gagné le Masters 1000 de Paris Bercy il y a deux semaines et qui a battu Novak Djokovic (N.1) en poule et Rafael Nadal (N.2) en demi-finale, est devenu le deuxième Russe à remporter ce tournoi après Nikolai Davydenko en 2009.

Formule 1

Hamilton poursuit sa lutte contre le racisme

Depuis plusieurs mois, Lewis Hamilton se sert de la médiatisation de la Formule 1 pour s'exprimer contre le racisme. Depuis tout petit, le pilote Mercedes a souffert de nombreuses critiques le rabaissant à cause de sa couleur de peau. C'est en partie grâce à cela qu'il est devenu le champion qu'il est aujourd'hui. Septuple champion du monde de Formule 1 à 35 ans, Lewis Hamilton compte bien aller chercher le record absolu de titre en F1 dès la saison prochaine. Si son avenir chez Mercedes est pour l'instant en suspens, le Britannique a profité de sa mise en lumière pour faire passer un nouveau message contre le racisme. Au micro de la BBC, Lewis Hamilton s'est confié sur son enfance difficile qui lui a permis d'accéder à ses rêves: «Je me souviens qu'enfant, des adultes, des enseignants, des parents d'autres pilotes, des jeunes, me disaient que je n'y arriverais pas, que je n'étais pas assez bon, qu'il n'y a aucune chance que j'y arriverais, que je devais retourner dans mon pays, toutes ces choses horribles. Je me souviens avoir pensé: je vais vous prouver que vous avez tort. Alors le message d'après le Grand Prix de Turquie était destiné à tous les enfants qui ont le sentiment de ne pas avoir de voix, qui rêvent peut-être de quelque chose ou qui veulent rêver en grand.»

Cyclisme

Les mondiaux du cyclo-cross annulés

Le Championnat du monde des masters de cyclo-cross a été annulé par les organisateurs. Les épreuves devaient se tenir le week-end du 16 et 17 janvier 2021 dans la ville de Mol (Belgique). «Nous avons reçu une notification du maire de Mol, du conseil d'administration de Het Zilvermeer et du service de prévention de la province d'Anvers que le championnat du monde des maîtres, prévu les 16 et 17 janvier 2021, ne peut pas être autorisé en raison du Covid-19», explique le comité sur leur site internet. Le Zilvermeercross prévu le

16 janvier est maintenu.