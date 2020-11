Préparation olympique

Des subventions pour 23 athlètes

23 athlètes algériens ont bénéficie jeudi de subventions financières individuelles destinées à la préparation des JO-2021 et des JM-2022, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Ces subventions financières ont été attribuées aux athlètes de trois disciplines, natation (6), tennis de table (1) et gymnastique (16). «Ces subventions financières individuelles s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action qui englobe la prise en charge de la préparation sportive, la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration de la situation socioprofessionnelle des athlètes», précise le MJS.

Fédérationalgérienne handisport

Rachid Meskouri à la tête du directoire

L'ancien patron de la Fédération algérienne handisport (FAH), Rachid Meskouri, a été désigné à la tête du directoire installé par le MJS suite à la suspension de l'actuel président, Mohamed Hachfa et son bureau exécutif pour «mauvaise gestion» Meskouri (76 ans), ancien président de la FAH durant un peu plus d'un mandat (2001-2005) et ex-sous-directeur au MJS chargé des sports pour handicapés, sera assisté dans sa tâche par deux membres, en l'occurrence Kouider Zerrad, président de la Ligue de Boumerdès et Abdelkader Kelfat, ancien membre fédéral (2004-2008) et journaliste à l'APS. Ce directoire sera chargé de «la gestion des affaires courantes et d'assurer la continuité des activités de la Fédération algérienne handisport pour le reste de la durée de l'actuel mandat olympique». La suspension de Hachfa et son BF intervient dans le cadre des visites de contrôle et d'inspection effectuées au niveau des différentes Fédérations nationales

Journée nationale du cross «challenge du nombre» de l'ANP

Forte participation

La traditionnelle course dite «Challenge du nombre de l'ANP», qui s'est déroulée jeudi dans les différentes Régions militaires pour le compte de l'édition 2020, a été marquée par une forte participation. Selon les organisateurs, ces compétitions sportives, qui sont devenues une véritable tradition, visent la promotion des relations entre les personnels militaires dans le cadre de la fraternité par le sport, la relance de la pratique sportive et l'éducation physique au sein de l'ANP, ainsi que l'évaluation de la préparation physique de ses éléments au sein de leurs unités respectives. Dans une allocution prononcée, le chef d'état-major de la 4e RM, le général-major Amar Zaimi, a souligné l'importance de la pratique sportive dans le milieu militaire, et qui constitue une partie intégrante du quotidien des activités contribuant à la préparation physique et morale du militaire.