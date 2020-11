Handball

Kamel Madoun tire sa révérence

L'ex-international et entraîneur algérien de handball, Kamel Madoun, est décédé vendredi à la suite d'une longue maladie, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). «C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'entraîneur Kamel Madoun. Le président de la FAHB et les membres du bureau exécutif de l'instance fédérale présentent leurs condoléances à la famille du défunt», écrit la FAHB sur sa page Facebook. Considéré comme un des meilleurs techniciens algériens de la petite balle, Madoun a dirigé plusieurs clubs nationaux, dont le NA Hussein Dey son club de coeur. Madoun a connu plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Tunisie et dans les pays du Golfe (Koweït, Arabie saoudite, Oman). En 2019, le technicien algérien a été sacré champion d'Oman avec le club d'Oman El omani.

Athlétisme

Le stage de l'EN à Tikjda prolongé

Le stage de la sélection nationale d'athlétisme, spécialité marche, cross-country et demi-fond, qui initialement devait s'achever le 2 décembre prochain, au Centre de loisirs de Tikjda, a été finalement prolongé jusqu'au 8 du même mois, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA). «La décision de prolonger ce stage est intervenue suite à la demande des athlètes et de leurs entraîneurs, ayant souhaité bénéficier de plus de temps», a précisé l'instance fédérale. Ce stage de préparation a été entamé le 11 novembre courant, avec une vingtaine d'athlètes (messieurs et dames), spécialisés en marche, en cross-country et en demi-fond. Par ailleurs, une trentaine d'athlètes des spécialités sprint et épreuves techniques effectueront un stage de préparation du 2 au

24 décembre prochain à Tlemcen. Ce stage qui aura lieu au stade d'athlétisme de Lalla Setti entre dans le cadre de la préparation des prochaines échéances internationales, notamment, les championnats d'Afrique qui auront lieu du 1er au 5 juin 2021 à Oran.