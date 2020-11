Jeux olympiques 2020

Le report va coûter encore plus cher

Le report d'un an des jeux olympiques de Tokyo-2020, en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget initial de 10,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 15%, a révélé hier un quotidien japonais. Les organisateurs des JO décideront officiellement du montant de cette augmentation dès la mi-décembre après des discussions avec le gouvernement japonais et la ville de Tokyo, a indiqué le journal Yomiuri Shimbun, citant des sources anonymes en charge de l'organisation des Jeux. Les récentes nouvelles vagues de l'épidémie, qui affectent de nombreux pays, ont fait planer des doutes sur la possibilité qu'ils se déroulent en 2021 mais les organisateurs affirment qu'ils pourront avoir lieu en toute sécurité. Le coût supplémentaire de

200 milliards de yens (1,6 milliard d'euros), par rapport aux 1.350 milliards de yens (11 milliards d'euros) estimés avant le coronavirus, a été calculé en tenant compte d'une baisse des coûts engendrée par une simplification de l'événement.

Jeux méditerranéens d'Oran

Réalisation de cinq fresques murales

La finalisation de cinq fresques murales représentant des athlètes et autres sites archéologiques de la capitale de l'Ouest du pays sont sur le point d'être finalisés en prévision des Jeux méditerranéens à Oran en 2022, a-t-on appris de Mokhtar Souaq, président de l'association culturelle de wilaya des arts modernes. Les cinq oeuvres artistiques seront prêtes dans un mois, a indiqué à l'APS le président de l'association chargée de la réalisation des fresques, signalant qu'elles seront installées à proximité du nouveau stade olympique de Belgaid, à l'est d'Oran, qui accueillera les compétitions de cet événement sportif méditerranéen. Les fresques murales, en fer plat et décorées de couleurs et de lumières, portent sur des photos d'athlètes de la ville d'Oran ayant remporté des distinctions aux niveaux national et international en football, en natation et en judo, a-t-il fait savoir.