Montpellier

Delort de retour contre Lens samedi

L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, guéri du Covid-19, pourrait retrouver les terrains à Lens, ce samedi (21h00), à l'occasion de la 14e journée du championnat de France de Ligue 1. Absent contre le PSG (1-3) après son deuxième test positif au Covid-19 la semaine passée, Andy Delort a repris l'entraînement en marge du groupe montpelliérain mardi.

L'entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian a indiqué que son équipe est dans l'attente de l'aval de la Ligue de football professionnel pour officialiser le retour de son buteur. «Comme tous les tests sont négatifs, on attend la réponse de la Ligue pour Andy, a précisé Der Zakarian jeudi, en conférence de presse. A chaque fois qu'un joueur est contaminé par le virus, on transmet un dossier à la Ligue et on attend son autorisation. Si Delort est autorisé à jouer, il sera dans le groupe.» Le capitaine et meilleur buteur du MHSC (6 réalisations et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison) est désormais dans l'attente d'un feu vert de la LFP vendredi, pour être d'attaque contre le RC Lens ce samedi. À l'issue de la 13e journée, Montpellier occupe la 6e place au classement du championnat de France de Ligue 1.

Décès

Paolo Rossi, est mort à 64 ans

Le footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du monde 1982 remportée par l'Italie, est mort à l'âge de 64 ans, ont rapporté jeudi sa veuve et les médias italiens.

L'épouse de Paolo Rossi, Federica Cappelletti, a annoncé sa mort sur Instagram, publiant une photo du couple avec la légende «Forever,» suivie d'un coeur.Les médias italiens ont rendu hommage à celui qui était surnommé «Pablito». «L'homme qui fit pleurer le Brésil», note le quotidien La Repubblica. Paolo Rossi, qui n'aurait pas dû jouer la Coupe du monde 1982, en est finalement devenu le héros avec six buts et un sacre.Suspendu pour 3 ans en mars 1980 dans le «Totonero», une affaire de scandale de matchs de football truqués et de paris illégaux en Italie, il avait cependant été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, après une réduction de sa sanction, malgré le scepticisme de la presse et des tifosi. En 1985, la «Vieille Dame» remporte la Coupe des clubs champions lors de l'effroyable finale du Heysel et ses 39 morts, qui sera le dernier match de Rossi avec les Bianconeri. Il file chez le rival, l'AC Milan. Handicapé par des blessures, son épisode milanais est un échec. Tout comme celui à l'Hellas Vérone. En 1987, Rossi décide de tourner la page à 31 ans après près de 400 matchs de championnat, 154 buts et 48 sélections (20 buts).