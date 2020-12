Championnats arabes de boxe

Les sélections algériennes en stage à Alger

Les sélections algériennes de boxe seniors (messieurs et dames) effectueront du 26 décembre au 3 janvier un stage de préparation au Complexe sportif de «Sveltesse» à Chéraga (Alger), en vue des Championnats arabes, prévus du 19 au 26 février au Koweït, a appris, hier, l'APS de l'instance fédérale.«Les sélections nationales féminine et masculine entreront en stage à partir du 26 décembre afin de préparer les championnats arabes prévus en février prochain au Koweït, en présence de tous les cadres, notamment ceux ayant composté leur billet aux Jeux olympiques de Tokyo.», a déclaré à l'APS Brahim Bedjaoui, directeur technique national (DTN). Mais avant de prendre part au rendez-vous arabe, les sélections algérienne masculine et féminine auront à participer, selon le DTN, à un camp d'entraînement en Espagne qui verra la participation de quatre à cinq pays européens.Pour rappel, sept boxeurs algériens dont deux dames ont arraché leur billet pour les JO-2020 de Tokyo. Il s'agit de Mohamed Houmri

(81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les messieurs.

Les dames algériennes ont arraché deux qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg).

Sport mécanique

17 jeunes motards en stage de pré-sélection à Mostaganem

17 jeunes motards algériens, âgés entre 10 et 16 ans subiront différents tests d'évaluation vendredi à Mostaganem, en vue d'intégrer prochainement les différentes sélections nationales, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM).

«Les lauréats recevront une bourse quasi complète, qui leur permettra de mieux se préparer en vue des prochaines compétitions nationales et internationales», a encore annoncé l'instance.

«Après un an d'arrêt, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, nous reprendrons l'activité à travers cette course de pré-sélection à Mostaganem, et qui sera destinée aux jeunes motards, en motocross et supermotard» a indiqué à l'APS le président de la FASM, Amine Laïbi. La pré-sélection concerne les jeunes motards de la région nord-ouest. L'évaluation se fera par une commission d'arbitres qualifiés et «les quatre premiers auront droit à une bourse» a-t-il détaillé. Les mêmes tests de pré-sélection seront réédités pendant la première semaine du mois de janvier dans la région sud-est, où 15 jeunes motards seront en compétition, pour décrocher une des quatre premières places, ouvrant droit à la même bourse. «Ces jeunes motards commenceront par prendre part aux Championnats nationaux, qui à partir de 2021 se dérouleront en six étapes, avant de viser des participations à des joutes internationales» a encore expliqué Laïbi.