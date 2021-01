Arbitrages

Levée de la suspension infligée à Bitam

La suspension infligée en 2014 à l'ancien arbitre-assistant international Mahmoud Mounir Bitam par la FAF pour avoir dénoncé des comportements «antisportifs» émanant de certains responsables, a été levée et considérée comme «nulle et non avenue», a annoncé l'instance fédérale. «Après des échanges avec l'intéressé et comptetenu de l'absence de tout document prouvant une condamnation par la FAF, excepté un communiqué de presse, l'instance fédérale considère que cette sanction est nulle et non avenue. Aux yeux donc de la FAF, Bitam n'est ni sanctionné et encore moins radié du mouvement sportif national», a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel. Bitam avait été suspendu pour avoir quitté le terrain en plein match (CABBA-WAT, Ndlr) pour dénoncer des comportements «antisportifs» émanant de certains responsables de football.

Ligue régionale d'Ouargla

Ali Baâmeur réélu

Ali Baâmeur a été réélu président de la Ligue régionale de football d'Ouargla (LRFO) pour un mandat olympique de quatre ans (2021-2024), à l'issue d'une AG élective tenue jeudi à Ouargla. Candidat unique, Baâmeur a obtenu 71 des

75 voix des membres présents. «Nous oeuvrons à maintenir et valoriser les gains réalisés jusque-là», a déclaré le président de la LRFO à l'APS juste après son élection, soulignant que «de grands défis nous attendent dans le cadre de la promotion de cette discipline dans la région Sud-est du pays, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes catégories à travers le développement du rôle des académies de football et la poursuite de l'accompagnement des clubs».

Ligue de wilaya de Skikda

Le MJS invalide les élections

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé jeudi d'invalider les résultats des élections de la Ligue de wilaya de Skikda de football, organisées lundi dernier, et annonce le déroulement d'un nouveau scrutin. Une commission de candidatures sera mise en place pour recevoir les dossiers et organiser une AG élective, selon la loi en vigueur. Ces élections s'étaient déroulées

le 4 janvier dernier, en l'absence de l'unique candidat à sa propre succession Abdellah Gueddah, qui a été réélu pour un nouveau mandat.