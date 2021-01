Open d'Australie de tennis

Le «Top 6» en quarantaine à Adélaïde

Le patron de Tennis Australia Craig Tiley a annoncé vendredi que le «Top 3 messieurs et le Top 3 dames», seront confinés à Adélaïde plutôt qu'à Melbourne en amont de l'Open d'Australie, où ils joueront une exhibition fin janvier. Tiley a expliqué sur Tennis Channel, que la décision de confiner «le Top 3 messieurs et le Top 3 dames dans une autre ville a été prise pour décharger Melbourne». Ainsi, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashley Barty, Simona Halep et Naomi Osaka devraient donc être concernés par cette mesure. Ils devraient jouer une exhibition les 29 et 30 janvier, a également révélé Tiley qui a précisé qu'une cinquantaine de personnes en tout, feront leur quarantaine dans cette deuxième bulle. «Les conditions de la quarantaine seront les mêmes», a-t-il tenu à souligner.

Formule 1

Mercedes dément pour Hamilton

Les négociations n'ont toujours pas avancé entre Lewis Hamilton et Mercedes autour d'une possible prolongation de contrat. De ce fait, les rumeurs commencent à s'emballer autour du septuple Champion du monde de Formule 1. Notamment certaines demandes du Britannique concernant son futur contrat. Le pilote aurait demandé un salaire

à 45 millions d'euros et une Mercedes-AMG Project One. Des rumeurs que Mercedes a démenties. L'écurie a nié toutes les révélations parues dans la presse et a qualifié ces rumeurs de «pure fiction». Corriere della Serra affirme que le nouveau copropriétaire de l'équipe, Ineos, dirigé par le milliardaire Jim Ratcliffe, serait prêt à combler la différence entre les demandes de Hamilton et ce que Mercedes est prête à payer.

Basket-ball - NBA

Curry détruit les Clippers

Battus par les Clippers, il y a quelques jours, les Warriors ont pris leur revanche contre les hommes de Tyronn Lue. Bien présent, Steph Curry a pris complètement chaud pour permettre une folle remontée dans les 15 dernières minutes! Une blessure, une défaite: Steph Curry n'a pas apprécié sa précédente confrontation contre les Clippers. Le meneur devait donc se remettre rapidement de sa blessure à la cheville pour espérer prendre sa revanche sur la bande à Kawhi Leonard. Spoiler: c'est une mission accomplie et de belle manière sur le score de 115-105. Pourtant, les hommes de Steve Kerr ont accusé un retard d'une vingtaine de points dans le 3QT. Puis ils ont décidé de se réveiller à l'image de Curry, chaud bouillant.

Il termine avec 38 points (13/24, 9/14 à trois points) et 11 passes.