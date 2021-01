Qualification aux Jeux paralympiques-2021

La finale masculine du volley-assis en mai

La finale masculine du tournoi de volley-assis de qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo-2021, aura lieu fin mai prochain, a annoncé la World Para-volley sur son site officiel. La finale était programmée à Duisburg en Allemagne du 15 au 19 février 2021. «Après l'analyse de la situation sanitaire en Allemagne liée au Covid-19, le Conseil du World Para Volley a jugé utile le report de la finale masculine de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 à fin mai début juin de l'année en cours», a indiqué la World Para-volley (WPV), ajoutant que le délégué technique désigné et président de la commission technique de l'instance est habilité à négocier la date au cours de la période mai - juin 2021 en coopération avec le Comité national paralympique d'Allemagne. L'Allemagne hôte est l'une des sept équipes qui concourront pour la dernière place paralympique, aux côtés des États-Unis, Canada, Ukraine, Croatie, Lettonie et le Kazakhstan.

Formule 1

Steiner déclare sa flamme à Mick Schumacher

C'est du côté de l'écurie Haas que Mick Schumacher va effectuer ses débuts tant attendus en Formule 1 en 2021. La pression est forte sur les épaules du fils de Michael Schumacher, tant ses bonnes performances en Formule 2 ont été suivies de près par de nombreux observateurs. Bref, le jeune pilote est attendu au tournant cette saison, et ce d'autant plus que son écurie doit se relancer après une année 2020 délicate. Et si l'édition 2021 du Championnat du monde n'a pas encore commencé, le travail en coulisses a déjà débuté. L'occasion pour Mick Schumacher de prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Et à en croire Günther Steiner, le team principal de Haas, le pilote de 21 ans fait déjà l'unanimité en interne, grâce à son professionnalisme. «Il est très professionnel, vous pouvez voir qu'il a grandi dans une famille qui sait ce qu'est la course. C'est un type très agréable, très bien préparé techniquement. Les gars l'apprécient, son retour d'expérience aussi; et il n'a aucun problème à admettre là où il a besoin de s'améliorer. C'est ce que nous devons faire, le faire progresser, parce que tout est nouveau; il a été mis dans une position difficile, parce que son coéquipier est un autre débutant, mais il le savait dès le début. Mais sinon, c'était très bien de l'avoir à Abu Dhabi et j'ai hâte d'avoir ces nouveaux défis devant moi», a expliqué Steiner.