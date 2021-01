Cyclisme

La FAC gèle les activités de la Ligue d'Alger

La Fédération algérienne de cyclisme (FAC) a annoncé le gel des activités de la Ligue d'Alger de cyclisme (LAC), jusqu'à la «régularisation de sa situation statutaire» après que l'assemblée générale élective, organisée samedi eut fait l'objet de «dépassements flagrants» par rapport aux textes réglementaires de l'instance fédérale. «Suite au déroulement et aux résultats de l'assemblée générale élective de la Ligue algéroise de cyclisme, organisée samedi 9 janvier 2021, qui a fait l'objet de dépassements flagrants aux lois de la République et aux textes réglementaires de la FAC, ainsi qu'à la note méthodologique du MJS, il a été décidé le gel des activités de la Ligue d'Alger, jusqu'à la régularisation de sa situation statutaire», a indiqué un communiqué de la FAC. La Fédération de cyclisme apporte à l'APS d'autres précisions concernant ces dépassements à savoir: la réélection du président de la Ligue, Messaoud Daoud, alors qu'il était sous le coup d'une suspension de toute activité pendant une année, infligée par la FAC.

Dakar 2021

Pierre Cherpin dans le coma

Sale journée pour le Dakar. Avant l'annonce de la disparition d'Hubert Auriol, légende du sport automobile français, un motard français a été victime d'un grave accident dimanche vers 10h. Sur la septième étape de l'édition 2021, qui se déroule jusqu'au 15 janvier, le pilote amateur Pierre Cherpin a connu une grave chute au kilomètre 178 de la spéciale entre Ha'il et Sakaka (Arabie saoudite). Le Nordiste de 52 ans souffre d'un gros traumatisme crânien, assure France TV Sport, et a dû être plongé dans le coma afin d'être opéré par un neurochirurgien d'un hématome extradural.

Basket-ball - NBA

Fin de saison pour Thomas Bryant

L'intérieur de Washington Thomas Bryant souffre d'une rupture du ligament du genou gauche, une blessure qui met un terme à sa saison NBA, ont annoncé dimanche les Wizards, déjà privés de leurs stars Russell Westbrook et Bradley Beal. Bryant, qui s'est fait mal en retombant mal à la lutte pour un rebond samedi lors de la défaite à domicile contre Miami (128-124), doit se faire opérer prochainement. Un coup très dur pour le joueur de 23 ans qui venait de réussir le meilleur début de saison de sa carrière (14,3 points, 6,1 rebonds de moyenne après 10 matchs) et les Wizards, qui pointent en dernière position de la conférence Est avec un maigre bilan de 2 victoire et 8 défaites. Washington est d'autant plus démuni que sa star Russell Westbrook (19,3 pts, 9,7 rbds, 11,3 passes) s'est blessé la semaine passée à un quadriceps et que Bradley Beal, meilleur marqueur NBA cette saison (35 pts de moyenne), observe une quarantaine jusqu'à nouvel ordre.