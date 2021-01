Open d'Australie de Tennis

Isner forfait

L'Américain John Isner, 25e joueur mondial, a annoncé qu'il ne participerait pas à l'Open d'Australie en raison des restrictions liées au Covid-19 dans le cadre du premier Grand Chelem de la saison. «À ce stade de ma carrière et de ma vie, j'ai toujours eu la possibilité de pouvoir voyager avec ma famille. Et, ce ne sera pas le cas pour aller à Melbourne cette année», a déclaré Isner après sa défaite face à son compatriote Sebastian Korda en quarts de finale du tournoi de Delray Beach Open en Floride. Les organisateurs de l'Open d'Australie ont imposé une période de quarantaine stricte de 14 jours à observer pour les joueurs venant de l'étranger qui souhaitent participer au tournoi à partir du 8 février.

Formule 1

Abiteboul quitte Renault

Le Français Cyril Abiteboul, directeur général et team principal de Renault en F1, quitte l'écurie renommée Alpine en 2021 et le groupe automobile. Pour lui succéder, Laurent Rossi, directeur de la stratégie et business développement du Groupe Renault, est nommé au poste de DG de la marque Alpine à compter de lundi. Rossi, 45 ans, sera responsable des «activités Alpine Cars, Sport, F1 et compétition» du constructeur français, qui doit également participer au Championnat du monde d'endurance (WEC) dans la catégorie reine, le LMP1.

Basket-ball - NBA

Le coronavirus chamboule la programmation

La rencontre de saison régulière programmée lundi entre Dallas et la Nouvelle-Orléans et celle entre Chicago et Boston, hier, ont été reportées à une date ultérieure, à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi la NBA. La raison de ces reports tient au fait que les Mavericks et les Celtics n'ont pas huit joueurs disponibles, le minimum requis par la NBA, pour jouer leurs matches. La franchise de Dallas a dû fermer ses installations, dimanche, après que trois de ses joueurs, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson ont été testés positifs au coronavirus. Une grande partie de leurs coéquipiers étant potentiellement leurs cas contacts, ils doivent également observer une quarantaine et l'équipe n'a pas assez de joueurs à aligner. Même scénario à Boston, où la jeune star Jayson Tatum et Jaylen Brown ont aussi contracté le Covid-19. Dimanche, les Celtics pensaient tout de même recevoir Miami avec huit joueurs qualifiés, mais c'est dans les rangs du Heat qu'on n'arrivait pas à ce nombre minimum. Depuis trois semaines que la saison a débuté, le 22 décembre, ce sont désormais quatre matchs qui ont été reportés.