Open d'Australie de tennis

Badosa positive au Covid-19

L'Espagnole Paula Badosa a annoncé jeudi avoir été testée positive au coronavirus, devenant la première joueuse identifiée atteinte de l'infection parmi les participants à l'Open d'Australie (8-21 février). «J'ai une mauvaise nouvelle. Comme vous le savez, je suis confinée dans ma chambre depuis que je suis arrivée à Melbourne. Aujourd'hui, au septième jour de quarantaine, j'ai passé un test Covid-19 qui s'est avéré positif», a tweeté la 67e joueuse mondiale. «Je présente des symptômes et j'espère récupérer aussi vite que possible. J'ai été transférée dans un autre hôtel où je resterai isolée et sous surveillance médicale», ajoute-t-elle. Auparavant, les autorités sanitaires australiennes avaient annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs au Covid-19, mais sans révéler leurs identités. Badosa serait donc la cinquième.

Cyclisme

Tour d'Algarve reporté au mois de mai

Le Tour d'Algarve, prévu initialement du 17 au 21 février, est reporté au mois de mai prochain, en raison du coronavirus, a annoncé jeudi la Fédération portugaise de cyclisme, organisatrice de l'épreuve. «Le report est une décision difficile mais elle est devenue inévitable, compte tenu de l'évolution de la situation pandémique au Portugal», a expliqué la fédération. Les organisateurs ont évoqué une nouvelle date pour la 47e édition, du 5 au 9 mai, sous réserve de l'accord de l'Union cycliste internationale (UCI) et d'un consensus avec les équipes. Le début de la saison cycliste a été modifié en profondeur par l'annulation de différentes courses sur plusieurs continents: le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race en Australie, le Tour de San Juan en Argentine, le Tour de Colombie, enfin le Saudi Tour et le Tour d'Oman au Moyen-Orient.

Boxe

Le combat Yoka - Tambwe le 5 mars

Tony Yoka affrontera le Belge (d'origine congolaise) Joel Tambwe Djeko en 12 rounds pour le titre vacant de l'Union européenne des lourds, le 5 mars à la H Arena, à Nantes. Le promoteur du Champion olympique a trouvé un accord avec son homologue belge, sans avoir besoin de faire appel aux offres de bourses. Grâce à un visa spécial, Yoka et son épouse Estelle Mossely-Yoka (qui défendra son titre IBO des légers le 5 mars au même programme) ont pu rejoindre depuis 10 jours leur camp d'entraînement habituel, près de San Francisco.