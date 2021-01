Open d'Australie de tennis

Murray annonce son forfait

Il restait un infime espoir... qui s'est envolé. Testé positif au coronavirus, il y a quelques jours, l'Ecossais Andy Murray a dû s'isoler pendant une semaine et n'a pu, dès lors, grimper dans l'un des

18 charters affrétés par l'organisation de l'Open d'Australie afin de suivre un strict confinement de 14 jours avant le début du tournoi. L'ancien numéro un mondial, qui bénéficiait d'une invitation, espérait toutefois pouvoir prendre un autre avion avec quelques jours de retard, et décaler sa quarantaine à Melbourne. Histoire d'avoir tout de même respecté le protocole avant le début des hostilités le 8 février. Ce ne sera pas possible. «Je suis dégoûté de vous dire que je ne volerai pas vers l'Australie pour participer à l'Open, a expliqué le joueur vendredi, selon des propos rapportés par la presse britannique. Nous avons eu un dialogue constant avec Tennis Australia pour essayer de trouver une solution qui permettrait une forme de quarantaine viable, mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord. Je tiens à remercier tous les gens là-bas pour leurs efforts, mais je suis dévasté de ne pas jouer en Australie. C'est un pays et un tournoi que j'aime.»

Formule 1

Ferrari, Maya Weug dans l'histoire

La Néerlando-Belge Maya Weug, âgée de 16 ans, est devenue, vendredi, la première jeune fille à intégrer la filière de formation de pilotes de l'écurie de Formule1 Ferrari, la Ferrari Driver Academy (FDA). En 2021, Weug, qui est née et a grandi en Espagne, bénéficiera donc des moyens et des enseignements de la FDA, qui a notamment amené le Monégasque Charles Leclerc jusqu'à la catégorie reine, et elle disputera un championnat de Formule 4. La jeune fille, dont le père est passionné de sports mécaniques, a commencé le karting à 7 ans, en 2011, sur un kart d'occasion qu'elle partageait avec son frère, avant de débuter la compétition en 2013 en Espagne au niveau régional puis national. Elle a été sélectionnée dans le cadre d'un programme de détection à destination des filles âgées de 12 à 16 ans mené avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dont les trois autres finalistes étaient les Brésiliennes Julia Ayoub, 16 ans, et Antonella Bassani, 14 ans, ainsi que la Française Doriane Pin, 17 ans. Ce programme, reconduit cette année, avait débuté en février dernier avec la sélection par la FIA de 20 jeunes pilotes venant du monde entier identifiées grâce à leurs autorités sportives nationales.