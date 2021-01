Open d'Australie de tennis

Trois positifs touchés par le variant britannique

Encore une mauvaise nouvelle provenant de Melbourne. Craig Tiley, directeur de l'Open d'Australie, a annoncé aux joueurs que parmi tous les joueurs et joueuses testés positifs, 3 seraient touchés par le variant britannique du Covid-19. «Aujourd'hui, les autorités sanitaires publiques ont confirmé que trois cas positifs de l'un de nos avions ont contracté le variant britannique du virus», a expliqué Tiley aux joueurs. Concrètement, cela ne change pas fondamentalement les choses. Les rapprochements sont toutefois retardés puisqu'il n'y aura pas de mélange des joueurs en deuxième semaine, contrairement à ce qui était annoncé. Les mesures sont déjà strictes et on imagine mal comment ce variant, bien que beaucoup plus contagieux, pourrait se diffuser parmi les joueurs.

Conseil des athlètes de l'IPC

Ouverture des candidatures

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé sur son site, l'ouverture du processus de nomination pour le conseil des athlètes, avant une élection qui aura lieu aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020. «Les candidatures sont acceptées jusqu'au vendredi 2 avril 2021 et les candidats doivent être nommés via leurs Comités nationaux paralympiques (CNP) respectifs», a indiqué l'IPC. Le conseil des athlètes de l'IPC est un groupe composé de 12 paralympiens actuels et retraités, et d'un représentant de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Ils sont la voix des athlètes paralympiques actuels, futurs et retraités au sein du Mouvement paralympique, avec l'objectif de les soutenir sur et en dehors des terrains.

Basket-ball - NBA

Memphis - Chicago reporté

La NBA a annoncé le report du match prévu mercredi entre Memphis et Chicago, en raison du Covid-19, les Grizzlies n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit par équipe est requis pour jouer. Cette rencontre est la cinquième consécutive reportée pour la franchise du Tennessee. Elle n'a plus joué depuis lundi dernier et la victoire aux dépens des Phoenix Suns (108-104). Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive, ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne ayant été contaminée, doit être mise en quarantaine. Depuis que la saison a débuté le

22 décembre, ce sont 21 matchs qui ont été reportés, sans que la ligue n'ait pour l'heure communiqué à quelles dates ils seraient reprogrammés.