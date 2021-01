Classement mondial de la WTA

Ibbou perd une place

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, sans compétition depuis trois semaines en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a perdu une place dans le nouveau classement mondial (WTA), et se retrouve au 597e rang, suivant la nouvelle hiérarchie, dévoilée lundi dernier. En double, l'Algérienne de 21 ans a également perdu trois places cette semaine, et se retrouve ainsi au 776e rang, elle qui avait réussi un bond de

59 places la mi-décembre dernier, grâce, notamment à ses deux victoires consécutives à Monastir. La championne d'Afrique junior de 2015 avait remporté son premier tournoi en faisant équipe avec la Tchèque Anna Siskova, et le second avec la Russe Darya Astakhova. En simple aussi, Ibbou avait réussi à se maintenir pendant trois semaines consécutives à son classement, avant de perdre une place lundi dernier.

Cyclisme

Les Verts en stage en Turquie

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de cyclisme effectuera un stage bloqué du 3 au 24 février en Turquie, pour continuer à préparer les importantes échéances internationales à venir, dont les championnats d'Afrique sur route et la coupe d'Afrique des nations, a appris l'APS lundi dernier auprès de la Fédération (FAC). 10 coureurs composent cette sélection: Oussama Cheblaoui, Nassim Saïdi, Azeddine Lagab, Ayoub Sahiri, Hamza Yacine, Aymen Merdj, Mohamed Amine N'Hari, Abderraouf Bengayou, Hamza Mansouri et Youcef Reguigui, sous la direction du coach Hamza Hakim. Outre le travail physique, les athlètes profiteront de leur présence en Turquie pour disputer quatre importantes compétitions, qui s'inscrivent dans leur programme de préparation.

Basket-ball - NBA

Le match Pelicans - Spurs reporté à son tour

La Ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé lundi dernier le report du match prévu dans la même soirée entre la Nouvelle-Orléans et San Antonio en raison du coronavirus, aucune des deux équipes n'ayant suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit est requis pour jouer. Plusieurs joueurs des Pelicans et des Spurs, cas contacts potentiels, font l'objet d'une enquête de traçabilité, a ajouté l'instance sans donner plus de précisions. Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive, ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne contaminée, doit être mise en quarantaine. Les deux équipes ont joué ce week-end. La Nouvelle-Orléans a perdu à Minnesota samedi (120-110), San Antonio s'est imposé dimanche à domicile contre Washington (121-101).