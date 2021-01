Jeux olympiques

Pas de priorité pour la vaccination

Le Comité international olympique veut «aider» les participants aux JO de Tokyo à se faire vacciner contre le Covid-19, mais ne compte pas réclamer un accès prioritaire pour les sportifs, a-t-il affirmé mardi. «Le CIO continue à soutenir fermement la priorité de la vaccination des groupes vulnérables, des soignants, des médecins et de tous ceux qui veillent au maintien et à la sécurité de nos sociétés», souligne l'instance dans un communiqué. L'organisation olympique exclut donc de conditionner la tenue de l'événement, prévu du 23 juillet au 8 août prochain, à la vaccination systématique des sportifs, qui apparaissait à la fois incertaine sur le plan pratique et douteuse sur le plan éthique. Malgré la multiplication des variants du Covid-19 et l'aggravation de la pandémie, le CIO maintient que les vaccins sont «l'un des nombreux outils» de sa panoplie sanitaire, mais pas l'arme décisive.

Basket-ball - NBA

LeVert opéré avec succès

L'arrière Caris LeVert, recruté il y a 10 jours par les Indiana Pacers, a été opéré avec succès d'une tumeur au rein gauche, a annoncé mardi sa nouvelle franchise NBA. «Caris LeVert a été opéré avec succès lundi pour traiter un carcinome des cellules rénales de son rein gauche. L'opération a été réalisée par le Dr Jason Sprunger au Community North Hospital d'Indianapolis», indique le communiqué «Aucun autre traitement n'est nécessaire. Caris devrait se rétablir complètement, mais il reste indisponible pour une durée indéterminée», est-il ajouté. Une IRM (imagerie par résonance magnétique) avait révélé la présence d'une masse, lors d'une batterie d'examens liés à son transfert en provenance de Brooklyn dans le cadre d'un échange à quatre équipes pour permettre la venue de la star James Harden (ex-Houston) aux Nets. Agé de 26 ans, LeVert compilait en moyenne 18,5 points et 6 passes en 27,8 minutes pour 12 matchs joués cette saison.