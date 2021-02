Grand Prix de Dubai de para-athlétisme

Les Algériens visent les JP-2021

La sélection algérienne de para-athlétisme composée de 18 athlètes, dont 7 filles, prend part jusqu'au 14 février, au Grand Prix de Fazza à Dubai (EAU), avec l'objectif d'arracher d'autres places qualificatives aux Jeux paralympiques de Tokyo-2021, en plus des 12 déjà acquises. Cette sortie est la première pour une délégation handisport, depuis février 2020, en raison de la situation sanitaire, liée à la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, les athlètes retenus pour le GP de Dubai ont bénéficié de quelques stages de préparation en Algérie. Le Grand Prix de Fazza, le 12e du genre est l'avant-dernière compétition de qualification aux Jeux paralympiques-2021.

Jeux olympiques

Pas de vaccination obligatoire

Ainsi que l'agence Reuters l'a rapporté, les organisateurs des jeux Olympiques de Tokyo ont dévoilé les règles sanitaires qui accompagneront le plus grand évènement sportif de la planète. Et si la vaccination n'est pas rendue obligatoire, elle est fortement encouragée, ainsi que l'avait déjà annoncé le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Denis Masseglia. Pour limiter le risque de contamination, les participants devront sans cesse porter le masque, à l'exception tout de même, lors des repas, en dormant ou en extérieur. Aussi, il sera interdit d'encourager les athlètes par des chants, uniquement les applaudissements seront autorisés. Contrairement au tennis, pas de bulle, ce qui serait sans doute impossible à mettre en place au regard de l'ampleur de l'évènement.

Grand Prix Didouche Mourad de cyclisme

Quatre étapes au menu de la 17e édition

Quatre étapes sont inscrites au menu de la 17e édition du Grand Prix Cycliste Didouche-Mourad, prévu du 10 au 13 février à Constantine. Une compétition d'envergure nationale, mais qui sera ouverte uniquement aux juniors et aux seniors, et qui débutera par un contre-la-montre, mercredi prochain. La deuxième étape, prévue le lendemain, se déroulera sur une boucle de 40 kilomètres, tandis que la 3e étape, prévue le vendredi 12, se déroulera sur une distance de 128 kilomètres. La compétition s'achèvera samedi 13 février par la 4e et dernière étape, prévue sur une distance de 107kilomètres, et qui sera suivie d'une cérémonie protocolaire, pour la remise des prix aux lauréats.