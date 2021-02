Championnat d'Afrique des échecs individuel en ligne

Domination des athlètes algériens

Les échéphiles algériens ont dominé le championnat d'Afrique des échecs individuel en ligne, clôturé après cinq jours de compétition, décrochant 6 médailles, 3 or, une argent et 2 bronze. Les échéphiles Lina Nasr et Lammine Brahami ont dominé la compétition africaine chez les juniors en remportant la première place. Chez les seniors dames, le podium a été totalement algérien avec Mezioud Amina, Latrache Sabrina et Khadidja, qui ont surclassé les Egyptiennes et les Angolaises. Chez les seniors garçons, Billel Bellahcene a pu se hisser à la troisième place en confirmant une bonne performance en tant qu'athlète d'élite. Le président de la FADE, Brahim Djelloul Azzeddine s'est déclaré très satisfait de cette performance, félicitant les autres participants algériens pour leur combativité et espérant qu'ils feront mieux aux prochaines compétitions. Ce championnat d'Afrique individuel en ligne, organisé sous l'égide de la Confédération africaine des échecs selon le système de 9 rondes à la cadence de 25 minutes plus 10 secondes par coup, a regroupé 200 athlètes filles et garçons, représentant 10 pays du continent.

Sélection algérienne de cyclisme (cadets)

30 coureurs testés à Oran

Quelque 30 cyclistes ont pris part à Oran au premier test régional de présélection organisé par le staff technique de la sélection algérienne des cadets en collaboration avec la Ligue oranaise de cyclisme, a-t-on appris de cette dernière. Cet événement, qui a eu lieu au niveau de la 5e route périphérique, a été réservé aux courses contre-la-montre, a précisé à l'APS, le président de la Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou. Les athlètes concernés, représentant les Ligues d'Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Mostaganem, ont été conviés à effectuer trois courses contre-la-montre de trois distances (60, 100 mètres, et 4 kilomètres), a fait savoir le même responsable. Se félicitant de la bonne organisation de cette manifestation, le patron de Ligue oranaise de cyclisme, a indiqué au passage que ce rendez-vous a donné le coup d'envoi de la saison sportive du cyclisme à Oran après une année d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Il a, en outre, informé que le staff technique de la sélection nationale des cadets a prévu un autre test régional à Oran dans les prochaines semaines, «afin de dénicher les meilleurs coureurs pour les préparer aux prochaines échéances internationales».