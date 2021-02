Open d'Australie de tennis

Serena et Osaka brillent déjà

Elles étaient attendues et elles n'ont pas été déçues. Serena Williams et Naomi Osaka se sont montrées expéditives pour valider leur ticket pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. En revanche, le Français Gaël Monfils, 11e mondial, quitte le premier Grand Chelem de l'année, abattu et déboussolé, après sa défaite d'entrée face au Finlandais Emil Ruusuvuori (86e). Osaka, 3e mondiale, n'a pas traîné pour se sortir d'un premier tour qui aurait pu être un piège face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 39e mondiale. Un peu moins d'une heure dix sur le court et trois petits jeux concédés à son adversaire, battue 6-1,

6-2. Le prochain tour devrait lui donner l'occasion de monter en puissance face à la Française Caroline Garcia, ancienne numéro quatre mondiale, aujourd'hui retombée à la 43e place. Si quelqu'un doutait encore de la volonté de Serena Williams de remporter un 24e Majeur pour égaler le record de Margaret Court, son premier tour expéditif face à Laure Siegemund a de quoi lever les interrogations. Il n'aura fallu que 56 minutes à la cadette des soeurs Williams pour terrasser l'Allemande, 49e mondiale et quart de finaliste à Roland Garros, cet automne, à laquelle elle n'aura laissé que deux petits jeux (6-1-6-1). Perdu. C'est ainsi qu'est apparu Gaël Monfils en conférence de presse après sa défaite face au Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), après cinq sets, 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, et 3h46 d'efforts. Le Français de 34 ans enchaîne les défaites depuis plusieurs mois.

Championnat national militaire de natation

Début des épreuves à Oran

113 athlètes, dont 23 dames, participent au Championnat national militaire de natation pour le compte de la saison sportive 2020-2021, dont le coup d'envoi a été donné, hier, à la piscine semi-olympique du complexe sportif de la 2e Région militaire (RM) d'Oran. Les sportifs concernés sont issus de 12 équipes représentant différents commandements, Régions militaires, écoles et divisions de l'Armée nationale populaire (ANP). Cette compétition a été ouverte, au nom du général-major, commandant de la 2e RM, par le chef d'état-major de la région, le général Bouhamma Nassir, qui a exhorté les sportifs participants «à redoubler d'efforts pour illustrer les progrès que ne cesse de réaliser le sport militaire en Algérie».