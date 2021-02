Open d'Australie de tennis

Djokovic malmené, mais qualifié

Novak Djokovic a été malmené, mais il a su imposer sa loi au valeureux américain Frances Tiafoe (64e mondial) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3, hier au 2e tour de l'Open d'Australie. Le numéro un mondial n'a pas joué son meilleur tennis, mais il a su élever son niveau et surtout la pression sur son adversaire aux moments importants. Il affrontera encore un Américain au 3e tour, Reilly Opelka (38e) ou Taylor Fritz (31e). De nouveau menacé dans la 3e manche, après avoir cédé la deuxième au tie break, Djokovic a retrouvé son statut de patron dans le jeu décisif pour prendre l'avantage. Sous la pression de son adversaire, mais également parce qu'il sent qu'il a une chance à jouer, Tiafoe s'énerve et prend un avertissement dans le 4e set qui fait basculer définitivement la rencontre. Il a, en effet, saisi sa chance de faire le break pour mener 4-3 et enchaîner facilement sur son service 5-3. Sentant son adversaire sur le point de craquer, Djokovic augmente encore la pression et profite d'une double faute de Tiafoe sur balle de match.

Wawrinka cède face à Fucsovics

Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie, hier, après une épuisante épopée en cinq sets, 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (11/9), face à Marton Fucsovics, qui met fin à ses espoirs d'atteindre les quarts de finale comme l'an dernier. Celui qui avait remporté le Grand Chelem australien en 2014 avait pourtant obtenu trois balles de match dans le super tie-break de la dernière manche, mais n'a pas su convertir son avantage et a fini par céder face au Hongrois, 55e mondial. Au 3e tour, il sera opposé au Canadien Milos Raonic, 14e mondial, avant d'éventuellement affronter en 8es le numéro un mondial, Novak Djokovic.

Jeux olympiques de Tokyo

CIO - Mori, le clash

Le Comité international olympique (CIO) qui dans un premier temps a apporté son soutien au patron des prochains JO de Tokyo, Yoshiro Mori, a qualifié mardi les propos de Mori «d'absolument inappropriés et en contradiction avec les engagements du CIO». «Nous sommes prêts à soutenir le comité d'organisation de Tokyo-2020», ajoute le CIO, sans se montrer plus précis sur l'issue qu'il préconise. Les organisateurs des Jeux prévoient de se réunir dans la semaine, pour discuter de sa réponse, alors que les appels à la démission de Mori se multiplient, ont rapporté mardi l'agence de presse Kyodo et la chaîne de télévision privée FNN. Mori est sous le feu des critiques après avoir affirmé que «les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prenaient beaucoup de temps», car elles avaient selon lui «du mal à finir» leurs interventions.