Open d'Australie de tennis

Djokovic pour tenter la passe de neuf

Novak Djokovic pourra viser un neuvième titre en autant de finales à l'Open d'Australie: libéré de ses douleurs abdominales, le numéro un mondial a facilement battu jeudi le qualifié russe Aslan Karatsev (114e) 6-3, 6-4, 6-2. Karatsev, issu des qualifications et qui jouait son premier tournoi du Grand Chelem, a bien tenté de s'accrocher, mais sans jamais réellement menacer Djokovic. Après avoir été au bord de l'abandon au 3e tour face à Taylor Fritz en raisons de douleur abdominales, Djoko sera donc bien au rendez-vous final demain. Avec pour objectif un 18e titre majeur pour revenir à deux longueurs de ses grands rivaux Roger Federer (absent à Melbourne) et Rafael Nadal (éliminé en quarts).

Osaka brise encore la quête de Serena

Naomi Osaka a une nouvelle fois brisé la quête de Serena Williams d'un 24e sacre historique en Grand Chelem en demi-finales de l'Open d'Australie, jeudi à Melbourne. La Japonaise visera un quatrième trophée majeur face à la nouvelle venue américaine Jennifer Brady, aujourd'hui. À 25 ans, l'Américaine jouera sa première finale majeure. Les larmes qui ont précipité la fin de sa conférence de presse expéditive le trahissent: pour Serena Williams, probablement apparue dans sa meilleure forme physique depuis son retour de grossesse au printemps 2018, c'est une désillusion de plus - à 39 ans - dans sa quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970.

Mertens et Sabalenka titrées en double dames

Le duo belgo-bélarusse formé d'Elise Mertens et d'Aryna Sabalenka, tête de série N.2, a remporté le titre du double dames de l'Open d'Australie en battant 6-2, 6-3 en finale la paire tchèque composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova (N.3), hier à Melbourne. «Ce furent deux semaines difficiles, merci à tous, et ravie de voir le public de retour», a déclaré Elise Mertens, dont c'est le deuxième titre en double dames dans un Grand Chelem avec Aryana Sabalenka après leur trophée soulevé à l'US Open en 2019. Le début de leur association date de l'Open d'Australie en 2019.