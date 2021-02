Open d'Australie de tennis

Osaka haut la main

Naomi Osaka, 3e joueuse mondiale, s'est adjugé, samedi 20 février, l'Open d'Australie en battant logiquement en finale l'Américaine Jennifer Brady (24e) en deux sets (6-4, 6-3). La Japonaise décroche ainsi à 23 ans un quatrième titre du Grand Chelem en autant de finales disputées. L'ancienne numéro un mondiale, qui avait remporté l'US Open en 2018 et en 2020, ainsi que de l'Open d'Australie en 2019, va retrouver le 2e rang demain, tandis que l'Américaine, qui disputait sa première finale majeure, va grimper au 13e rang, son meilleur classement. Après un petit passage à vide dans la seconde partie de la première manche, Naomi Osaka a étouffé la résistance de Jennifer Brady. Sans jouer son meilleur tennis, la Japonaise était au-dessus.

Medvedev - Djokovic, une finale de rêve

Invaincu depuis près de 4 mois et bardé de confiance, Daniil Medvedev, trop fort pour Stefanos Tsitsipas vendredi, va défier Novak Djokovic sur son terrain de jeu préféré en finale de l'Open d'Australie, aujourd'hui. Impossible à déborder ou presque, et intraitable au service, Medvedev (4e) n'a laissé aucune chance à Tsitsipas (6e), muselé 6-4, 6-2, 7-5 en à peine plus de 2 heures, pour s'offrir sa deuxième finale en Grand Chelem, un an et demi après sa première (US Open 2019, perdue contre Nadal). «J'espère que je vais montrer mon meilleur tennis, on voit que je peux battre des grands noms si je joue bien. Il a évidemment plus d'expérience, mais plus à perdre aussi», insiste le Russe. A cheval sur 2020 et 2021, le Russe de 25 ans est désormais sur une série de 20 victoires consécutives. Il s'est imposé successivement au Masters 1000 de Paris, au Masters de fin de saison, puis à l'ATP Cup avec la Russie au début du mois, avant de se hisser en finale à Melbourne. Sa dernière défaite remonte au 30 octobre dernier, en quarts de finale à Vienne, face au Sud-Africain Kevin Anderson (6-4, 7-6). Peut-être plus impressionnant encore, Medvedev est également sur une série de 12 succès d'affilée face à des joueurs du Top 10. De l'autre côté du filet, sauf nouveau rebondissement, tout ira bien pour «Djoko», passé au bord de l'abandon au troisième tour, touché aux abdominaux. «Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, j'ai joué sans douleur, s'est réjoui le Serbe après sa qualification pour la finale. Ça arrive au bon moment.»