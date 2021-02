Open d'Australie de tennis

Serena va continuer

«Je ne sais pas. Si jamais je disais adieu, je ne le dirais à personne. Alors...». En conférence de presse d'après-match, après sa défaite face à Naomi Osaka en demi-finale de l'Open d'Australie (6-3, 6-4), Serena Williams a laissé plané le doute sur la suite de sa carrière. À 39 ans, l'Américaine affiche toujours un très bon niveau mais cela sera-t-il suffisant pour lui permettre d'aller décrocher ce fameux 24e tournoi du Grand Chelem en simple, qui lui permettrait d'égaliser le record Margaret Court? Malgré le revers et la déception encaissés, Serena Williams ne devrait pas se laisser abattre bien longtemps, selon les experts et ses proches, qui se sont exprimés à son sujet. Selon le consultant pour Eurosport Mats Wilander, Serena Williams n'est pas prête à mettre un terme à sa carrière, sa motivation prenant le dessus sur sa déception:

«Non, ce n'est pas la fin de Serena. Je pense que nous avons vu ces larmes parce qu'elle était déçue de la façon dont elle a joué. Je pense qu'elle avait de grands espoirs, elle avait pris un très bon départ. Elle a eu un peu de malchance et je pense qu'elle a fait un pas dans la bonne direction. Pour elle, c'est une grosse déception, car elle bouge mieux, elle joue mieux et elle n'est pourtant pas assez proche du niveau d'Osaka. J'ai l'impression que c'est de là que viennent les émotions. Elle se dit probablement:

‘'que dois-je faire maintenant''». Une chose est sûre, Serena Williams peut compter sur le soutien de Patrick Mouratoglou, qui lui a adressé un message rassurant: «Un champion n'est pas défini par ses victoires, mais par la façon dont il se remet de ses défaites. Je sais que tu essaieras encore et encore, Serena, et je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu sois fière de ce que tu as accompli.»

Dodig et Polasek remportent le double

Ivan Dodig et Filip Polasek ont été sacrés champions du double messieurs à l'Open d'Australie, hier, en battant en finale les tenants du titre Joe Salisbury et Rajeev Ram. Le Croate et le Slovaque se sont arrogé la finale en dominant en 1h28 la paire anglo-américaine 6-3, 6-4 à la Rod Laver Arena. Polasek remporte ainsi le premier titre en Grand Chelem de sa carrière. Dodig avait été sacré à Roland-Garros en 2015 aux côtés de Marcelo Melo. Leur victoire empêche Salisbury et Ram de devenir les premiers à conserver leur titre depuis Bob et Mike Bryan, vainqueurs 3 fois d'affilée entre 2009 et 2011.