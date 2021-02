Classement ATP

Medvedev entre dans le top 3

Semaine faste pour les Russes au classement ATP: le finaliste de l'Open d'Australie Daniil Medvedev (3e) est entré pour la première fois dans le top 3, et son compatriote Aslan Karatsev, demi-finaliste surprise à Melbourne, a bondi de 72 places pour devenir 42e. La tête du classement est toujours occupée par Novak Djokovic, qui a remporté, dimanche dernier, son 9e Open d'Australie. Le Serbe est en passe de s'emparer du record du plus grand nombre de semaines passées au sommet du tennis mondial, propriété jusque-là de Federer (310). Autres changements dans le top 20, l'Autrichien Dominic Thiem recule d'un rang (4e) au profit de Medvedev, et le Bulgare Grigor Dimitrov progresse de quatre places pour se classer 17e, grâce à son quart de finale à Melbourne.



Classement WTA

Osaka nouvelle dauphine

La lauréate de l'Open d'Australie Naomi Osaka est la nouvelle dauphine de l'Australienne Ashleigh Barty au classement WTA publié, hier, dans lequel les Américaines Serena Williams (7e) et Jennifer Brady (13e) progressent significativement. La désormais quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem déloge la Roumaine Simona Halep (3e) de la place de dauphine. Elle aussi ex-numéro un mondiale, l'Américaine Serena Williams gagne quatre places (7e) pour effectuer son retour dans le top 10. Aryna Sabalenka (8e) et Petra Kvitova (10e) reculent respectivement d'un et deux échelons. Jennifer Brady, finaliste malheureuse de l'Open d'Australie, progresse de 11 rangs et se classe 13e, un niveau inédit pour elle dans la hiérarchie du tennis féminin.