Championnats d'Afrique de lutte

Les Verts en stage à Alger

Les sélections nationales juniors et seniors (garçons et filles) effectueront à partir du 1er mars un stage au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales à Souidania (Alger), en vue des championnats d'Afrique, prévus du 6 au 10 avril à El Jadida au Maroc, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Ce stage, qui verra la participation de

25 athlètes (12 seniors, 9 juniors et 4 filles) sera conduit par le staff technique national composé des entraîneurs Zeghdane Messaoud et Chergui Amar, souligne la même source. Pour rappel, 23 athlètes de la sélection nationale seniors (messieurs et dames) poursuivent leur préparation à Kiev en Ukraine. Ce stage, qui se poursuivra jusqu'au 1er mars, sera ponctué par un tournoi international.

Fédération algérienne de snooker

L'AG élective fixée au 4 mars à Alger

La Fédération algérienne de snooker tiendra son assemblée générale élective (AGE) le jeudi 4 mars à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques à Bordj El-Bahri (Alger) à 10h00. Les membres de l'AG ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'année 2020, et celui du mandat olympique 2017-2020, lors de l'AGO tenue le 20 février. Au cours de cette AGO, il a été procédé à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de la tenue des élections.

Fédération sportive des Sourds d'Algérie

Issaam Senouci seul candidat à la présidence

Le vice-président sortant de la Fédération sportive des sourds d'Algérie (FSSA), Issaam Senouci est le seul candidat retenu pour la présidence de l'instance fédérale, pour le prochain mandat olympique (2021-2024), alors que 13 postulants seront en course pour le bureau fédéral dont les élections auront lieu le 27 février, a-t-on appris, lundi, auprès du secrétaire général de l'instance. «La commission de candidatures, présidée par Abdelali Benlagha (Ligue de Biskra) a tenu, ce lundi, sa réunion et a officialisé le dossier d'Issam Senouci, seul candidat à la présidence de la fédération, ainsi que 13 autres demandes de candidature au bureau fédéral, alors qu'un seul dossier a été rejeté», a déclaré le SG de la fédération, Samir Belahrech. L'assemblée élective de la Fédération sportive des sourds d'Algérie (FSSA) aura lieu, le 27 février à 14h00 au siège du COA à Ben Aknoun.