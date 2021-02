Fédération algérienne de bodybuilding

L'AG élective fixée au 18 mars

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting (FABBFPL), se tiendra le 18 mars (9h00) au complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger), a-t-on appris mardi auprès du secrétaire général de l'instance, Abdelkader Benbachir. Cette AGE sera précédée par une assemblée ordinaire (AGO), prévue le 8 mars (9h00) également au complexe sportif Sveltesse, pour l'examen des bilans moral et financier de l'exercice 2020 et la désignation des membres des trois commissions (candidatures, recours et passation de consignes) afin de préparer les élections.

Fédération algérienne de sport scolaire

L'AGE décalée au 14 mars

L'assemblée générale élective de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), initialement prévue pour le 13 mars à Tipasa, a été décalée de 24 heures et se tiendra le lendemain

14 mars à partir de 9h00 au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris, mardi, auprès de l'instance fédérale. La FASS tiendra en revanche son assemblée générale ordinaire le 28 février au même lieu, au lieu du 27 à Tipasa, a ajouté la même source. Selon le président de la FASS, Abdelhafid Izem, les travaux de l'assemblée ordinaire permettront l'adoption du procès-verbal de la saison 2019, l'examen des bilans moral et financier de 2020, ainsi que le lancement des préparatifs pour la tenue de l'AG élective pour le cycle olympique 2021-2024 à travers l'élection des membres des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes. Abdelhafid Izem a réitéré, à cette occasion, son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération algérienne de sport scolaire.

Fédération algérienne de tennis de table

Rendez-vous électoral le 20 mars

La Fédération algérienne de tennis de table (FATT) organisera son assemblée générale élective pour le cycle olympique 2021-2024, le 20 mars prochain au centre sportif Sveltesse de Chéraga (Alger), a-t-on appris, mardi auprès de l'instance fédérale. Ce rendez-vous électoral sera précédé par une assemblée générale ordinaire, le 6 mars au même lieu, au cours de laquelle seront examinés les bilans moral et financier de la saison 2020, a précisé à l'APS le président de la FATT, Cherif Derkaoui.