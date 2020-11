Auteur d’un très joli match, lundi, face à Nîmes (victoire 1-0) et l’un des facteurs de la première victoire du FC Metz à l’extérieur cette saison, le portier international algérien Alexandre Oukidja a été salué par son coéquipier et international tunisien Dylan Bronn. Le capitaine des Grenats a déclaré : « On n’a pas eu de stress particulier, mais on a senti qu’on était de plus en plus fatigué. Nîmes poussait énormément, on n’arrivait pas du tout à ressortir le ballon dans leur camp. On a énormément subi, il fallait répondre présent dans la surface de réparation et dans les duels aériens. “Ouki” (Alexandre Oukidja) nous sort de superbes parades en fin de match qui sont vraiment importantes et qui nous permettent de prendre les trois points. »