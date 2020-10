Bruno Martini n’est plus. L’ancien portier de l’Équipe de France (1987-1996), de l’AJ Auxerre et de Montpellier s’est éteint, ces dernières heures, comme le rapporte le MHSC, le club où il occupait jusqu’alors le rôle de directeur adjoint du centre de formation. Bruno Martini avait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire lundi 12 octobre dernier sur le parking du centre d’entraînement du club de la Paillade. Réanimé alors par les pompiers, le champion d’Europe Espoirs 1988, qui était âgé de 58 ans, était alors dans un état grave et avait été placé en soins intensifs. FM présente ses condoléances à sa famille et ses proches.