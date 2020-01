Sergio Busquets refuse la comparaison entre Ernesto Valverde et Quique Setién. Peu satisfaite par la première partie de saison d’Ernesto Valverde, la direction du FC Barcelone a décidé de le licencier, il y a quelques jours. Pour le remplacer, les têtes pensantes catalanes ont opté pour Quique Setién. Dimanche, ce dernier a fait sa grande première à la tête du FC Barcelone. Des débuts gagnants, puisque le Barça s’est imposé face à Grenade (1-0). En zone mixte, Sergio Busquets a profité de l’occasion pour revenir sur le départ d’Ernesto Valverde. « Ce qui a changé dans ce match par rapport aux précédents avec Ernesto Valverde ? Il ne s’agit pas de comparer. Chaque entraîneur a son style et sa façon de concevoir le football. Vous verrez ce que (Quique) Setién nous demande. Nous n’allons pas vous le révéler. Nous sommes ravis de ce qu’Ernesto (Valverde) a fait et nous ravis de Setién », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS.